Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Модрич принял важное решение по сборной Хорватии

9 июля, 23:02
1

Лука Модрич, 40-летний полузащитник «Милана» и сборной Хорватии, продолжит выступать за национальную команду. Ранее ожидалось, что хавбек завершит карьеру в сборной после вылета с чемпионата мира-2026.

По информации 24sata, возвращение Славена Билича на пост главного тренера сборной Хорватии повлияло на решение Модрича остаться. Именно под руководством Билича полузащитник начинал свой путь в национальной команде.

План предполагает, что Модрич проведет в сборной еще год, совмещая игровую и менторскую роль в составе. Столько же он намерен отыграть за «Милан». После этого хавбек сможет полноценно попрощаться с футболом и, возможно, останется работать в структуре сборной.

  • Ближайшие матчи хорватской команды пройдут в конце сентября в Лиге наций: 26-го числа – в гостях против Чехии, 29-го – против Испании.
  • Модрич в сборной Хорватии более 20 лет.
  • Лука брал «Золотой мяч» в 2018 году.

Еще по теме:
Прояснилось будущее 40-летнего Модрича 1
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026 2
Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии 6
Источник: tportal
Италия. Серия А Хорватия. Футбольная лига Милан Хорватия Модрич Лука
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1783666768
Зачем??? Не удивлюсь, если такое же решение примет Роналду так как тренером там теперь Жесус.
Ответить
Главные новости
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
1
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
4
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
4
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»
17:20
1
Все новости
Все новости
Мальдини нашел новую работу
10:38
Переход полузащитника сборной Бразилии в «Манчестер Юнайтед» сорвался
Вчера, 11:17
1
«Милан» выкупил экс-защитника «Реала» за 30 миллионов
Вчера, 08:47
«Реал» получит 15 миллионов за трансфер игрока «Лацио» в «Милан»
10 июля
1
Модрич принял важное решение по сборной Хорватии
9 июля
1
Прояснилось будущее 40-летнего Модрича
9 июля
2
«Ювентус» поборется за нападающего «ПСЖ»
9 июля
«Ювентус» купит чемпиона мира вместо Агкацева
9 июля
3
«Интер» приобрел футболиста с русскими корнями
8 июля
1
Фото«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
7 июля
11
Фото«ПСЖ» подписал нового вратаря
6 июля
3
«Реал» объявил о четвертом летнем трансфере
5 июля
«Истанбул» принял итоговое решение по будущему арендованного Шомуродова
5 июля
40-летний Модрич может изменить решение по будущему после вылета с ЧМ-2026
4 июля
2
ФотоВице-чемпион Италии назначил нового главного тренера
3 июля
2
ФотоКлуб АПЛ купил Свободу за 5 миллионов
2 июля
1
Фото«Челси» объявил о трансфере игрока за 55 миллионов
1 июля
2
Дасаев выделил одного вратаря на ЧМ-2026: «Хорошая реакция, снял все на выходах»
1 июля
3
Фото37-летний Мхитарян продлил контракт с чемпионом Италии
1 июля
2
В «Спартаке» приняли решение по Иличу
1 июля
11
«Милан» объявил о самом дорогом трансфере в истории клуба
30 июня
8
«Спартак» возобновил интерес к полузащитнику сборной Сербии
30 июня
16
Фото«Интер» расстался с защитником, который провел в клубе 8 лет
30 июня
Фото«Интер» объявил об уходе основного вратаря и двух защитников
30 июня
«Комо» выкупил игрока «Реала» за 60 миллионов
29 июня
«ПСЖ» заменит одного из вратарей
29 июня
3
В Италии высказались о трансфере Модрича в «Зенит»
28 июня
5
Защитник сборной Швеции больше не сыграет на ЧМ-2026
27 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+