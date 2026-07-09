Модрич принял важное решение по сборной Хорватии

Лука Модрич, 40-летний полузащитник «Милана» и сборной Хорватии, продолжит выступать за национальную команду. Ранее ожидалось, что хавбек завершит карьеру в сборной после вылета с чемпионата мира-2026.

По информации 24sata, возвращение Славена Билича на пост главного тренера сборной Хорватии повлияло на решение Модрича остаться. Именно под руководством Билича полузащитник начинал свой путь в национальной команде.

План предполагает, что Модрич проведет в сборной еще год, совмещая игровую и менторскую роль в составе. Столько же он намерен отыграть за «Милан». После этого хавбек сможет полноценно попрощаться с футболом и, возможно, останется работать в структуре сборной.