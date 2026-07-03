Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о ВАР после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватов в их ворота после ВАР назначили пенальти из-за фола Николы Влашича на Ренату Вейге. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.

«Хорватия заслужила гораздо большего. Некоторые вещи сложились не в нашу пользу.

Этот пенальти... Я говорил о ВАР еще в самом начале, когда его только ввели – что он мне не нравится. Со временем этот инструмент стал полезен в некоторых ситуациях, но его используют неправильно, избирательно или с учетом статуса команды.

ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов. Но если это не так, если это серая зона, то нет смысла вмешиваться. Нет необходимости обращаться к ВАР. Это не пенальти. Игроки боролись друг с другом, толкались. Влашич не тянул соперника, они оба упали.

Вот почему нельзя назначать пенальти в такой игре. Вот почему я говорю, что пенальти нужно назначать только в случае стопроцентной ошибки. Меня это раздражает, это идет во вред. Что есть, то есть. Давайте двигаться дальше.

Не будем жаловаться, но, конечно, некоторые вещи меня беспокоят, потому что решается судьба, она определяет настроение для всего, что ты делаешь, от чего ты отказываешься, ради чего изводишь себя, за что борешься.

Больше не буду об этом говорить. Мы можем гордиться тем, как играли, как боролись, как представляли Хорватию, особенно во втором тайме. Это та Хорватия, которую все знают, которую уважают и любят во всем мире. Давайте двигаться дальше», – сказал Модрич.