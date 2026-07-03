Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии

Сегодня, 09:49
6

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о ВАР после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Португалией (1:2).

На 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хорватов в их ворота после ВАР назначили пенальти из-за фола Николы Влашича на Ренату Вейге. Криштиану Роналду реализовал 11-метровый.

«Хорватия заслужила гораздо большего. Некоторые вещи сложились не в нашу пользу.

Этот пенальти... Я говорил о ВАР еще в самом начале, когда его только ввели – что он мне не нравится. Со временем этот инструмент стал полезен в некоторых ситуациях, но его используют неправильно, избирательно или с учетом статуса команды.

ВАР должен вмешиваться, если это ошибка на 200 процентов. Но если это не так, если это серая зона, то нет смысла вмешиваться. Нет необходимости обращаться к ВАР. Это не пенальти. Игроки боролись друг с другом, толкались. Влашич не тянул соперника, они оба упали.

Вот почему нельзя назначать пенальти в такой игре. Вот почему я говорю, что пенальти нужно назначать только в случае стопроцентной ошибки. Меня это раздражает, это идет во вред. Что есть, то есть. Давайте двигаться дальше.

Не будем жаловаться, но, конечно, некоторые вещи меня беспокоят, потому что решается судьба, она определяет настроение для всего, что ты делаешь, от чего ты отказываешься, ради чего изводишь себя, за что борешься.

Больше не буду об этом говорить. Мы можем гордиться тем, как играли, как боролись, как представляли Хорватию, особенно во втором тайме. Это та Хорватия, которую все знают, которую уважают и любят во всем мире. Давайте двигаться дальше», – сказал Модрич.

  • Голы у Португалии забили Криштиану Роналду с пенальти на 68-й минуте и Гонсалу Рамуш на 90+4-й. У Хорватии отличился Иван Перишич на 53-й.
  • Для 41-летнего Модрича это был 5-й чемпионат мира в карьере.

Еще по теме:
Роналду высказался об уходе из сборной
Принято решение по главному тренеру сборной Германии 1
Тренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
Источник: JutarnjiList
Чемпионат мира Хорватия Португалия Модрич Лука
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1783062694
Правила никто не отменял хотя к ВАР тоже бывают вопросы.
Ответить
Император 1
1783064219
Да и поделом вам, на.цистам, вспомни, что вы про сербов орали на ЧЕ
Ответить
Strige
1783064769
Ну справедливости ради, Влашич хватал, не дал дотянутся до мяча, уронил.. Так что пеналь 100%.. Нечего тут ныть..
Ответить
maksminytka
1783066385
Сейчас идёт плейофф на ЧМ2026 по футболу. Самое время поднимать деньги на ставках. За прoгнозами сюда - ставкапрогнозру. Работают с 2013 года! Прoгнозы играют до победы.
Ответить
Play
1783067536
Всем нравится ВАР, когда принимают решения в твою пользу, и всем не нравится, когда наоборот.
Ответить
Fin035
1783079694
Если была команда вытащить за уши какую либо команду, судьи и без VAR ее вытащат.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Роналду оценил сборную Испании перед матчем в 1/8 финала ЧМ-2026
15:52
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
2
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
7
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Все новости
Все новости
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
13:11
5
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
12:48
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
12:26
Тренер Португалии высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
11:58
Роналду: «У меня было предчувствие, что я буду бить пенальти»
11:09
3
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
10:43
1
ВидеоРоналду отпраздновал победу над Хорватией с тысячами фанатов под окнами
10:18
1
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
10:04
1
Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии
09:49
6
Роналду высказался об уходе из сборной
09:38
6
Принято решение по главному тренеру сборной Германии
09:29
4
ФотоТренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
09:17
1
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 4 июля
09:09
Где смотреть матч Канада – Марокко: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
09:03
Где смотреть матч Колумбия – Гана: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
09:01
Где смотреть матч Аргентина – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
08:58
Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии
08:49
ФотоФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте
08:37
14
Комментарий Роналду после победы над Хорватией
08:22
3
ЧМ-2026. Швейцария победила Алжир (2:0) и стала 13-м участником 1/8 финала
08:05
2
ВидеоОбзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
08:05
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026
04:46
10
ВидеоОбзор матча Португалия – Хорватия голы и лучшие моменты (Видео)
04:10
2
ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира
04:10
20
Роналду вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ
02:10
3
Скалони ответил на претензии, что сборной Аргентины помогают на ЧМ
01:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 