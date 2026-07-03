Аршавин назвал команду, способную остановить сборную Испании

Андрей Аршавин сравнил уровень сборных Испании и Франции.
Команды могут встретиться в полуфинале чемпионата мира.
«Испания – команда высокого уровня. Потрепать ее вряд ли кто‑то сможет в ее части сетки.
Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее.
Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира», – сказал Аршавин.
- В 1/16 финала ЧМ-2026 Франция выбила Швецию (3:0), а Испания – Австрию (3:0).
- Следующий соперник французов – Парагвай.
- Испанцы пока не знают, с кем сыграют в следующей стадии турнира – это будет Португалия или Хорватия.
Источник: «Матч ТВ»