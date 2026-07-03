Аршавин назвал команду, способную остановить сборную Испании

Андрей Аршавин сравнил уровень сборных Испании и Франции.

Команды могут встретиться в полуфинале чемпионата мира.

«Испания – команда высокого уровня. Потрепать ее вряд ли кто‑то сможет в ее части сетки.

Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее.

Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира», – сказал Аршавин.