Букмекеры определили главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2026

Обновились котировки букмекеров по фаворитам на получение приза лучшему игроку чемпионата мира.
Список главных претендентов возглавляет французский нападающий Килиан Мбаппе. Коэффициент на его победу в номинации – 2.75.
- 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 2.75
- 2. Лионель Месси (Аргентина) – 4.00
- 3. Майкл Олисе (Франция) – 5.50
- 4. Гарри Кейн (Англия) – 9.00
- 5. Усман Дембеле (Франция) – 13.00
- 6-8. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 15.00
- 6-8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 15.00
- 6-8. Ламин Ямаль (Испания) – 15.00
- 9. Криштиану Роналду (Португалия) – 25.00
- остальные – от 30.00
Источник: Спортс’’