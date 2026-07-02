Дешам довел игрока сборной Франции до бессонницы

Стало известно о проблемах атакующего полузащитника Райана Шерки в расположении сборной Франции.

Футболист «Манчестер Сити» страдает от бессонницы из-за дефицита игрового времени на чемпионате мира.

В первых четырех матчах он провел на поле лишь 55 минут без учета компенсированного времени.

Шерки тяжело переживает сложившуюся ситуацию, из-за чего у него возникли проблемы со сном.

После победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026 игрок демонстративно проигнорировал главного тренера французской сборной Дидье Дешама.