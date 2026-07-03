Тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итоги выигранного матча с Австрией.

«Фурия Роха» разгромила соперника со счетом 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026.

Дубль оформил Микель Оярсабаль, также забил Педро Порро.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы очень внимательно отнеслись к тому, что происходило в предыдущих матчах.

Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всем можно стать еще лучше.

В 1/8 финала соперники еще сложнее. Становиться лучше – это в нашем характере. От команды требуется все больше и больше.

Хорватия или Португалия? Мы очень хорошо их знаем, и кто бы ни вышел [в следующую стадию], это будет заслуженно», – сказал де ла Фуэнте.