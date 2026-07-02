«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме

Комментатору Геннадию Орлову не понравились слова зенитовца Максима Глушенкова о просмотре ЧМ-2026.

«Я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть турнир только с полуфиналов.

Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.

А он... Это снобизм какой-то! Пока еще молод...» – сказал Орлов.