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«Ну как это?»: Орлов уличил Глушенкова в снобизме

Вчера, 18:04
14

Комментатору Геннадию Орлову не понравились слова зенитовца Максима Глушенкова о просмотре ЧМ-2026.

«Я совсем не понял Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть турнир только с полуфиналов.

Ну как это? Он наоборот должен по возможности смотреть все игры, учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.

А он... Это снобизм какой-то! Пока еще молод...» – сказал Орлов.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Цугундeр
1783005738
)) Харьковский Дед Мороз будет отучать от снобизма!!)) И учить "снегурочку" что и как смотреть.)) Спи ,Сергеич, спи..
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FROLL007
1783007498
Глушенков поддерживает режим. Нах.ер надо по ночам смотреть, а потом на работу идти с выпученными глазами. Гыгыгы
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Mirak92
1783008399
Сноб сказал снобу...
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R_a_i_n
1783010040
Зачем ему учиться, сопоставлять, смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее? Он уже упакован баблом. Жизнь, как грится удалась!
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...уефан
1783010392
...В театре главное - антракт, буфет! Уже ли не поймёшь ты, старый дед!?...
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subbotaspartak
1783011159
...смотреть, как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.... Ну так всё верно, вообще один финал посмотреть:как люди открываются, ставят корпус, как бегут и так далее.... Учится так у чемпионов...
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Бумбраш
1783012259
Снобизм не самое страшное...вот грозовщина в зинаиде-это гораздо страшнен
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guron88
1783012993
Глушенков, вообще тип, не от мира сего. Причина скорее всего одна - слишком рано звезду поймал.
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zigbert
1783013471
Разочарован он в футболе, Чего же боле.
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Император 1
1783019071
Что ты к нему пристал, какая тебе разница, что и когда он смотрит
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