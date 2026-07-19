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Орлов «переобулся» в отношении Соболева

Сегодня, 16:15
6

Комментатор Геннадий Орлов изменил точку зрения насчет форварда «Зенита» Александра Соболева.

Если раньше журналист ругал игрока, то теперь – хвалит.

  • «Зенит» накануне одержал победу над «Спартаком» в суперкубковом матче – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Спартак» был очень близок к трофею. Но понимаете, какая история. Резюме по этому матчу может быть таким: Соболев против «Спартака» – 2:1!

Да, у него не все получалось по ходу встречи. Но Александр за счет своего характера, заряженности на борьбу сначала заработал пенальти – ведь именно в противостоянии с ним Джику сыграл рукой. Рука-то была. И Соболеву хватило хладнокровия, чтобы забить в концовке с точки, спасти питерцев от поражения.

И в серии именно Соболев реализовал решающий 11-метровый. Поэтому давайте признаем: вчера он – герой. От этого никуда не деться. Объективная оценка.

Его жест трибунам, провокация? Ну, это же Соболев. Он не первый раз такие жесты показывает. Со спортивной точки зрения нападающий «Зенита» заслуживает за матч пятерку с плюсом.

Не спорю, я нередко его критиковал. Но ведь по делу! Соболев валял дурака. Когда же взялся за ум, стал полностью выкладываться на поле – совсем другое дело. Значит, перевоспитали», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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1784467924
Так а в чём он прибавил? Судьи прибавили в количестве пенальти в пользу Зенита, вот и Соболев прибавил в количестве голов.
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...уефан
1784467946
..."То разуюсь, то обуюсь, На себя в воде любуюсь.., Брагу ку-у-ушаю-ю-ю...(с)...
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Юбиляр
1784469218
Вот ведь что за клуб такой - один врет, другой переобувается, третий просто г а н д о н, а болельщики то - один Семеныч чего стоит! Одним словом - ЗПРФ !!!🤣
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Цугундeр
1784469500
)) Вот ви акуели, разбудили Геню.. Разбудили Геню ,фам говорят Две шаги налево, две шаги направо, две вперед и шаг назад..)
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ПалкоВводецъ007
1784469609
Ну это разве жесты, так шалости. Вот Рома Широков отвешивал фанам хлёстко факи. Гыгыгы
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ТяжелаяАртиллерия
1784469922
Плевать на Соболева. В такие дни, когда несмотря на судей побеждает сильнейший, начинаешь понимать, что Православный Бог существует. А ЛГБТ-БДСМ Бог, Бог болельщиков спартака, ничего не может противопоставить натуралам.
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