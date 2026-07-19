Орлов «переобулся» в отношении Соболева

Комментатор Геннадий Орлов изменил точку зрения насчет форварда «Зенита» Александра Соболева.

Если раньше журналист ругал игрока, то теперь – хвалит.

«Зенит» накануне одержал победу над «Спартаком» в суперкубковом матче – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Спартак» был очень близок к трофею. Но понимаете, какая история. Резюме по этому матчу может быть таким: Соболев против «Спартака» – 2:1!

Да, у него не все получалось по ходу встречи. Но Александр за счет своего характера, заряженности на борьбу сначала заработал пенальти – ведь именно в противостоянии с ним Джику сыграл рукой. Рука-то была. И Соболеву хватило хладнокровия, чтобы забить в концовке с точки, спасти питерцев от поражения.

И в серии именно Соболев реализовал решающий 11-метровый. Поэтому давайте признаем: вчера он – герой. От этого никуда не деться. Объективная оценка.

Его жест трибунам, провокация? Ну, это же Соболев. Он не первый раз такие жесты показывает. Со спортивной точки зрения нападающий «Зенита» заслуживает за матч пятерку с плюсом.

Не спорю, я нередко его критиковал. Но ведь по делу! Соболев валял дурака. Когда же взялся за ум, стал полностью выкладываться на поле – совсем другое дело. Значит, перевоспитали», – сказал Орлов.