Барриос ответил на вопрос о своем будущем в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о продлении контракта с петербургским клубом. Нынешнее соглашение 32-летнего колумбийца с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2027 года.

– Что насчет твоего контракта? Твой агент говорит, что никаких переговоров нет.

– Я очень счастлив в «Зените», моя семья тоже очень рада быть здесь. Я бы хотел остаться еще на много лет. Надеюсь, все сложится хорошо, и я буду в «Зените» долгие годы.