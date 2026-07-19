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Собчак выложила фото с Холандом и сравнила его с Лопыревой

Вчера, 17:55
9

Известная журналиста Ксения Собчак опубликовала фото с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Футболист посетил показ новой коллекции Dolce & Gabbana в Италии.

«Познакомилась с моделью Dolce & Gabbana на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом – говорит, сегодня какой-то важный матч, и выиграет Аргентина. Инфа 100%. Ваш Барсук Ксения Собчак.

А если серьезно, я сама не поняла, нахера мне нужно было это селфи. Особенно учитывая, что мы потом ужинали все вместе и спокойно фотографировались, но сын сказал, что это суперважно», – написала Собчак в соцсетях.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (9)
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DMитрий
1784473862
Ну теперь по приезду в Рашу Собчиха получит пи..ы от Лопырёвой, а когда громиле расскажут что его сравнили с бабой, пусть даже красивой, он тоже захочет в Рашу.
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...уефан
1784474735
...дура, это норвежский Кокшаров!...
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Инсаров
1784475080
А что эта кукла делает в недружественной ей стране?
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Император Бомжей
1784475335
Платье это езда рулю!))
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val69
1784478218
Себя с лошадью не пробовала сравнивать... Одна морда ..
Ответить
Taps
1784480797
Два урода - это сила.
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somn
1784486027
Они достойны друг друга. Тащусь от обоих.
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