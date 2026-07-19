Собчак выложила фото с Холандом и сравнила его с Лопыревой

Известная журналиста Ксения Собчак опубликовала фото с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

Футболист посетил показ новой коллекции Dolce & Gabbana в Италии.

«Познакомилась с моделью Dolce & Gabbana на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом – говорит, сегодня какой-то важный матч, и выиграет Аргентина. Инфа 100%. Ваш Барсук Ксения Собчак.

А если серьезно, я сама не поняла, нахера мне нужно было это селфи. Особенно учитывая, что мы потом ужинали все вместе и спокойно фотографировались, но сын сказал, что это суперважно», – написала Собчак в соцсетях.