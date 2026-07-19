Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили

Защитник «Зенита» Иван Дркушич высказался о событиях в суперкубковом матче против «Спартака».

«Если решили не проводить жеребьевку, значит, это правильное решение. Кто-то решил так поступить. О чем меня спрашивать?

Во время матча ко мне выбежала медицинская бригада, но я не просил ее. Вообще непонятное правило. Судья сам позвал докторов, а потом я минуту не мог выйти на поле.

Что касается самой игры, «Спартак» сыграл очень хорошо. Мы провели игру не так, как хотели. Моментов особо не было, но через месяц никто не вспомнит, как мы сыграли, а победителей Суперкубка всегда будут помнить», – сказал Дркушич.