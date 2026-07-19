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  • «Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча

«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча

Сегодня, 09:29
21

Фанаты «Спартака» адресовали оскорбительную кричалку нападающему «Зенита» Александру Соболеву во время матча OLIMPBET-Суперкубка России.

Болельщики красно-белых скандировали ее по ходу встречи, которая прошла в Нижнем Новгороде.

Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. Болельщики обоих клубов неоднозначно восприняли этот трансфер.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (22)
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andr45
1784445186
«Соболев – гондон»?) Это же очевидно)
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ПалкоВводецъ007
1784445400
Недоболелы оскорбляли Соболя, а он просто унизил и размазал свинарню своей игрой. Гыгыгы
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Play
1784446229
Причём использованный
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Азбука
1784446604
Какой ни есть, а Спартак похоронил.
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Интерес
1784447213
...а он их в ответ трижды использовал.Одноразово.
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АЛЕКС 58
1784447633
Это не оскорбление для изделия № 1
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Император 1
1784448458
Вы что себе в заголовказ позволяете? Спартаку штраф будет.
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Константин-Шапкин-google
1784450761
Этот аквалангист подписал себе долгие неприятности. Впрочем он их заслужил.
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Alexander.saf
1784452517
Не оскорбляли, а называли своим именем.
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Юбиляр
1784457698
«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» констатировали факт по ходу матча - вот таким должен быть заголовок!🤣
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