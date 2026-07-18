РФС обманул болельщиков, сказав, что жеребьевка перед серией пенальти была проведена

Опубликована стенограмма переговоров судей и капитанов перед серией пенальти в суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».
По аудиозаписи ясно, что жеребьевки, определяющей ворота для 11-метровых, проведено не было. Решением арбитра серия была проведена в воротах возле трибуны «Зенита».
При этом до появления аудио– и видеоматериалов представители РФС уверяли общественность, что жребий перед серией пенальти был проведен в полном объеме.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Бомбардир»