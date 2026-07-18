РФС обманул болельщиков, сказав, что жеребьевка перед серией пенальти была проведена

Опубликована стенограмма переговоров судей и капитанов перед серией пенальти в суперкубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

По аудиозаписи ясно, что жеребьевки, определяющей ворота для 11-метровых, проведено не было. Решением арбитра серия была проведена в воротах возле трибуны «Зенита».

При этом до появления аудио– и видеоматериалов представители РФС уверяли общественность, что жребий перед серией пенальти был проведен в полном объеме.