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  • ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик

ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик

Сегодня, 02:02
34

Сборная Англии разгромила Францию со счетом 6:4 в матче за третье место на чемпионате мира – 2026 и завоевала бронзовые медали турнира.

Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США), главным арбитром выступил венесуэлец Хесус Валенсуэла.

Англичане мощно начали игру: уже на третьей минуте счет открыл полузащитник Деклан Райс, затем отличились защитник Эзри Конса и вингер Букайо Сака, который к перерыву успел оформить дубль.

Во втором тайме французы предприняли попытку камбэка. Нападающий Килиан Мбаппе и вингер Брэдли Баркола сократили отставание, а на 66-й минуте Мбаппе забил снова и сделал счет 4:3. Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформил хет-трик и вернул англичанам комфортное преимущество.

В компенсированное время команды обменялись голами: форвард Усман Дембеле забил четвертый мяч французов, а полузащитник Джуд Беллингем установил окончательный результат – 6:4.

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира. Французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финале между сборными Испании и Аргентины.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Франция - Англия - 4:6 (0:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Райс, 3; 0:2 - Э. Конса, 18; 0:3 - Б. Сака, 37; 0:4 - Б. Сака, 45+1; 1:4 - К. Мбаппе, 48; 2:4 - Б. Барколя, 54; 3:4 - К. Мбаппе, 66; 3:5 - Б. Сака, 87 (с пенальти); 4:5 - У. Дембеле, 90+6; 4:6 - Д. Беллингем, 90+8.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия. Премьер-лига Арсенал Англия Франция Сака Букайо
Комментарии (34)
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рылы
1784415792
а дезеув под названием алан ширер визжал, мол, нафига вообще нужны матчи за 3 место. bombardir.ru/news/820738 а вот нафига. просто пушка, а не матч.
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Snek
1784415796
Что это за хоккей был?
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волчарик
1784415945
Дворовый футбол. Но интересно когда нейтральный болельщик.
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Антрацитовый волхв
1784415982
Больше бы таких результативных матчей, а не всякие нудные 1:1.
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DMитрий
1784416133
Франция приехала только на второй тайм. Интереснее было бы, когда в таком чемпионате за третье место билась бы сборная открытие, как в прошлом ЧМ Марокко. А так за статистику ребята побегали.
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knikos
1784416386
Транспортный цех против отдела снабжения . Снабженцы похмелились перед матчем и задали жару , но в перерыве похмелились уже транспортники , а у ОС отходняк пошёл , но к концу матча отходняк у снабженцев прошёл и они победили . Собственно вот и весь комментарий по матчу . Хотя , люблю я такие "забиваловки " без защиты ...когда пацаны во дворе мяч гоняют . Зачем им тренеры ? Тактика ? Стратегия ? Все "наперёд" ... Ничего серьёзного и не написать об этом матче . Хотя зрителям такое пиршество голов нравится , кто спорит . Олисе разочаровал , всё невпопад . И в то же время в голове не укладывается , 10 голов !!! И это матч команд из первой четвёрки мира ...
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Из Твери Леха
1784416457
Хотел посмотреть футбол, а получилось шапито. Некое шоу типа рестлинга для американских реднеков. После такого нужно отменять матчи за 3-ее место.
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ПалкоВводецъ007
1784431938
Весёленький матч. А стыдно за антинародный судейский кб позор России. Гыгыгы
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БАЗАРА НЕТ
1784438828
Это макрон виноват
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Интерес
1784445957
Если с таким счётом заканчивается матч в РПЛ, то общий вывод-"дворовая игра".А на ЧМ-"высочайший уровень мастерства".ВЫездной цирк для местных папуасов.После первого тайма выключил этот демонстративный позор.
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