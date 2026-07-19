ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик

Сборная Англии разгромила Францию со счетом 6:4 в матче за третье место на чемпионате мира – 2026 и завоевала бронзовые медали турнира.

Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США), главным арбитром выступил венесуэлец Хесус Валенсуэла.

Англичане мощно начали игру: уже на третьей минуте счет открыл полузащитник Деклан Райс, затем отличились защитник Эзри Конса и вингер Букайо Сака, который к перерыву успел оформить дубль.

Во втором тайме французы предприняли попытку камбэка. Нападающий Килиан Мбаппе и вингер Брэдли Баркола сократили отставание, а на 66-й минуте Мбаппе забил снова и сделал счет 4:3. Однако на 87-й минуте Сака реализовал пенальти, оформил хет-трик и вернул англичанам комфортное преимущество.

В компенсированное время команды обменялись голами: форвард Усман Дембеле забил четвертый мяч французов, а полузащитник Джуд Беллингем установил окончательный результат – 6:4.

Сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира. Французы заняли четвертое место. Победитель турнира определится в финале между сборными Испании и Аргентины.

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