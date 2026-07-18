Фанаты «Спартака» оскорбляли Соболева в матче с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» адресовали оскорбительную кричалку нападающему «Зенита» Александру Соболеву во время матча OLIMPBET-Суперкубка России.
Болельщики красно-белых скандировали ее по ходу встречи, которая проходит в Нижнем Новгороде. «Спартак» ведет со счетом 1:0.
Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года. Болельщики обоих клубов неоднозначно восприняли этот трансфер.
- «Спартак» выигрывал Суперкубок в 2017 году, «Зенит» – девятикратный обладатель трофея.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Чемпионат»