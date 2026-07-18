Драка «Зенита» и «Спартака» после провокации Соболева

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку в концовке матча OLIMPBET Суперкубка России после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Соболев на 90+7-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1. Празднуя гол, он подбежал к трибуне болельщиков «Спартака», что спровоцировало стычку. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил за шею полузащитника красно-белых Наиля Умярова – на шее остались царапины.

«Зенит» победил в серии пенальти.

Это 10-й Суперкубок для петербуржцев.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Скриншот эфира «Матч ТВ»