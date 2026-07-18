Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Драка «Зенита» и «Спартака» после провокации Соболева

Вчера, 22:03
38

Игроки «Зенита» и «Спартака» устроили потасовку в концовке матча OLIMPBET Суперкубка России после гола нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

Соболев на 90+7-й минуте реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1. Празднуя гол, он подбежал к трибуне болельщиков «Спартака», что спровоцировало стычку. Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос схватил за шею полузащитника красно-белых Наиля Умярова – на шее остались царапины.

  • «Зенит» победил в серии пенальти.
  • Это 10-й Суперкубок для петербуржцев.
  • Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Скриншот эфира «Матч ТВ»

Еще по теме:
Обзор матча «Зенит» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
⚡️ Суперкубок России. «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в серии пенальти 77
«Зенит» спасся в матче со «Спартаком» на 98-й минуте благодаря пенальти Соболева 19
Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahan
1784401521
По правилам игры как минимум у ****** 2 удаления должно быть, Зенит не может судья поможет
Ответить
Юбиляр
1784401608
Соболев - с у ч а р а и петушара!!!👺
Ответить
Номэд
1784401609
Что ещё ждать от петухов питорских? Шал.авы они и есть. Фууу 🤮. Позор.
Ответить
Император Бомжей
1784401648
Это не драка, это какое-то толкание и просто обзывательство друг друга))
Ответить
timon2401
1784401653
3,14 дорас он!!! Вышел бы после матча и так бы себя повел… Конченый имбицил!!!! Епальник полностью олицетворяет и весь недоклуб, и это конченое существо в целом((((
Ответить
Desma
1784401750
Дельфин ткнул хряков носом и чего обижаться?
Ответить
волчарик
1784402032
Кто видел драку кроме бомбы?
Ответить
docndoc
1784402217
Теперь придётся к соболю охрану приставлять... А царапина на шее у Умярова... ну так дерутся эти латиносы, как девочки..
Ответить
somn
1784402540
Ну до чего гнилые спартачи, проигрывать не умеют . Вено у них кто-то виноват. Разобрались бы в своём свинарнике.
Ответить
Цугундeр
1784402779
А какая провокация, если нагнали пол стадиона с.иней, которые два часа орали про Сашеньку непотребства?)))
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
6
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
24
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
4
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке
01:10
13
Рабинер – о скандале в Суперкубке: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»
00:44
24
Карседо отреагировал на скандал в матче с «Зенитом»
00:38
6
Мнение Федотова о спасительном для «Зенита» пенальти в матче со «Спартаком»
00:25
Комментарий Губерниева по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
00:11
5
Стало известно, имел ли судья право не проводить жеребьевку перед серией пенальти
Вчера, 23:56
9
РФС обманул болельщиков, сказав, что жеребьевка перед серией пенальти была проведена
Вчера, 23:40
26
Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»
Вчера, 23:16
29
Комментарий Губерниева после матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:01
8
Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»
Вчера, 22:45
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+