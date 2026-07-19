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  • «UFC начался»: Дивеев высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

«UFC начался»: Дивеев высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 21:37

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился эмоциями от победы над «Спартаком» в суперкубковом матче.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
  • В концовке матча футболисты устроили потасовку после гола Александра Соболева. Сравняв счет с пенальти, форвард повернулся спиной к сидящими за воротами болельщикам москвичей и показал номер на футболке.

– В концовке матча еще при счете 0:1 вы часто оказывались впереди, чуть ли не на позиции центрального нападающего.

– Сказали: «Иди вперед!» Вот и побежал. Старался выигрывать единоборства, хотя, по‑моему, так ни одного и не выиграл (смеется). А если серьезно, мне ходить вперед было не тяжело, и если хоть как‑то там помог, в том числе, заработать пенальти, то очень рад.

– Верилось в концовке, что сможете отыграться?

– Конечно! Поэтому никто не бросил играть. В итоге – отыгрались.

– Судейская бригада довольно долго решала, назначать ли пенальти.

– То, что я видел: Саша Соболев принял мяч, а защитник «Спартака» сыграл рукой. Думаю, это стопроцентный одиннадцатиметровый.

– Потом началась потасовка.

– Играют «Зенит» и «Спартак» – это нормально. И потом всем же было интересно на это посмотреть – UFC начался.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дивеев Игорь
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