Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил победу команды в OLIMPBET Суперкубке России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Хорошо, что победили, но с точки зрения игры еще надо поработать. Что‑то не так пошло в первом тайме, а что именно, узнаем на теоретическом занятии. Потом старались вернуться в игру.

Но это была первая официальная встреча после сборов, и в какой‑то степени ее можно назвать сложной подготовительной игрой к старту чемпионата. Всех поздравляю с Суперкубком, медали, как и кубки, не пахнут.

– Насколько сейчас готовы?

– Мне кажется, процентов на 70.

– Важно именно так начать сезон, переломив ход не совсем удачно складывавшегося матча?

– Думаю, да, все в копилку. Будем набирать по ходу сезона.

– «Зенит» вышел на поле перед церемонией награждения в очках, причем все были в разных, а на вас оказались самые большие.

– Какие достались из ящика, в которых лежали все очки, в таких и вышел.