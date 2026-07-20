Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил победу команды в OLIMPBET Суперкубке России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).
– Хорошо, что победили, но с точки зрения игры еще надо поработать. Что‑то не так пошло в первом тайме, а что именно, узнаем на теоретическом занятии. Потом старались вернуться в игру.
Но это была первая официальная встреча после сборов, и в какой‑то степени ее можно назвать сложной подготовительной игрой к старту чемпионата. Всех поздравляю с Суперкубком, медали, как и кубки, не пахнут.
– Насколько сейчас готовы?
– Мне кажется, процентов на 70.
– Важно именно так начать сезон, переломив ход не совсем удачно складывавшегося матча?
– Думаю, да, все в копилку. Будем набирать по ходу сезона.
– «Зенит» вышел на поле перед церемонией награждения в очках, причем все были в разных, а на вас оказались самые большие.
– Какие достались из ящика, в которых лежали все очки, в таких и вышел.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.