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  • Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»

Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»

Сегодня, 09:58
17

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил победу команды в OLIMPBET Суперкубке России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:2).

– Хорошо, что победили, но с точки зрения игры еще надо поработать. Что‑то не так пошло в первом тайме, а что именно, узнаем на теоретическом занятии. Потом старались вернуться в игру.

Но это была первая официальная встреча после сборов, и в какой‑то степени ее можно назвать сложной подготовительной игрой к старту чемпионата. Всех поздравляю с Суперкубком, медали, как и кубки, не пахнут.

– Насколько сейчас готовы?

– Мне кажется, процентов на 70.

– Важно именно так начать сезон, переломив ход не совсем удачно складывавшегося матча?

– Думаю, да, все в копилку. Будем набирать по ходу сезона.

«Зенит» вышел на поле перед церемонией награждения в очках, причем все были в разных, а на вас оказались самые большие.

– Какие достались из ящика, в которых лежали все очки, в таких и вышел.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Глушенков Максим
Комментарии (17)
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mutabor0992
1784534067
Пахнут Максютка...Еще как пахнут.
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Strige
1784534168
Твои медали не пахнут - они воняют!!! И на тебя сейчас смотрят как на вонючку...
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Номэд
1784536216
Представляю, какая вонь стоит в музейчике петушиного питарасятника от купленных медалей, кубков и всего остального.
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anatolich72
1784537248
Под таким лозунгом болотные играют последние 5лет
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rash1959
1784538703
Всё правильно, кубки и медали не пахнут, воняете вы, и воняет всё вокруг вас.
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ПалкоВводецъ007
1784539922
Знатно опустили антинародных, что до сих пор всполохи, нытьё и вонь раздаётся с московских болот. Гыгыгы
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Лицом_на_клаве
1784540158
Не подготовились к матчу.
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boris63
1784542077
Хрен бы без помощи судьи выиграли,этот кубок вонять будет долго.
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Спартaк
1784545493
свое гавно не пахнет
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АЛЕКС 58
1784553296
Ваш нынешний воняет.
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