Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

Сегодня, 09:10
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что испытывает только положительные эмоции от матча со «Спартаком» за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, по пенальти 4:2).

– Один из самых эмоциональных для вас матчей за последнее время?

– Я бы так не сказал. Но точно достаточно тяжелый. Не всe получалось по игре, однако на 95‑й минуте забили пенальти. Это привело к тому, что у нас образовался эмоциональный подъем, у «Спартака» – небольшое опустошение из‑за того, что не достояли. Перед серией пенальти это тоже сыграло свою роль.

– Вам пришлось бить два пенальти за короткое время. Не было в этом плане каких‑то суеверий или сомнений, участвовать ли в послематчевой серии?

– Я так всегда считаю и говорю: не уверен – не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение и в первом, и во втором случае присутствовало. Тем более, если бы я не забил первый пенальти, не было бы и послематчевой серии. В итоге второй одиннадцатиметровый, можно сказать, победным получился. В общем, какие‑то небольшие переживания всегда есть. Но я был уверен!

– Какие ощущения от победы в Суперкубке?

– Да классные! Для болельщиков такой трофей – вообще супер! Нижний Новгород – прекрасный город, поездка сюда тоже стала для них праздником, как и всe то, что происходило вокруг матча. Эмоции только положительные. Но уже 25 июля первая игра чемпионата с «Акроном». В понедельник начнем готовиться.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.

Еще по теме:
Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак» 6
Соболев выложил провокационное фото после матча со «Спартаком» 8
«UFC начался»: Дивеев высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»
Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1784528515
Это беда российского футбола, что такие как Соболев возомнили из себя супер игроков(((
Ответить
Дэнгил
1784530284
Был,есть, и будет г.о.н.д.о.н.и.щ.е.м Мозги даже не куриные Чёрт конкретный
Ответить
rash1959
1784530982
мурло в черном сыграло свою роль
Ответить
Спартaк
1784536287
не дочеловек
Ответить
Главные новости
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
16:24
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
16:06
1
«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило
15:40
2
Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»
15:25
6
Трамп оценил игру команд в финале ЧМ-2026
15:16
2
ВидеоИнфантино вручил чемпионские перстни игрокам сборной Испании
14:57
4
ВидеоГлавный тренер сборной Аргентины заплакал после поражения в финале ЧМ-2026
14:49
3
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
14:33
12
Названы 5 показателей, по которым Родри превзошел всех остальных участников ЧМ-2026
13:59
Бывший вратарь сборной Англии раскритиковал поведение Месси
13:39
3
Все новости
Все новости
Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»
15:49
4
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
14:33
12
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
14:19
«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»
12:43
30
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
11:59
30
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
10:47
15
«Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды
10:22
21
Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»
09:58
17
Кахигао назвал решение судей в Суперкубке тотальным неуважением к «Спартаку»
09:36
12
Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке
09:10
6
Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:36
10
ФотоСоболев выложил провокационное фото после матча со «Спартаком»
Вчера, 23:20
9
«UFC начался»: Дивеев высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 21:37
Экс-игрок «Спартака» – о Соболеве: «У него с головой всегда было не в порядке»
Вчера, 20:34
9
Соболев – о том, что фанаты «Спартака» кидали в него бутылки с водой: «Видимо, хотели, чтобы я попил»
Вчера, 19:51
4
Чемпион России оскорбил Соболева: «У него невысокий IQ»
Вчера, 18:50
17
Глушенков высказался о потасовке в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 18:23
8
Титов высказался о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 17:23
6
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 16:53
9
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
Вчера, 16:41
18
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
Вчера, 15:55
10
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
Вчера, 15:43
40
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
Вчера, 15:31
22
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 15:25
3
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
Вчера, 14:40
4
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
Вчера, 14:30
5
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
Вчера, 13:56
11
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
Вчера, 13:49
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+