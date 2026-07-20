Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что испытывает только положительные эмоции от матча со «Спартаком» за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, по пенальти 4:2).

– Один из самых эмоциональных для вас матчей за последнее время?

– Я бы так не сказал. Но точно достаточно тяжелый. Не всe получалось по игре, однако на 95‑й минуте забили пенальти. Это привело к тому, что у нас образовался эмоциональный подъем, у «Спартака» – небольшое опустошение из‑за того, что не достояли. Перед серией пенальти это тоже сыграло свою роль.

– Вам пришлось бить два пенальти за короткое время. Не было в этом плане каких‑то суеверий или сомнений, участвовать ли в послематчевой серии?

– Я так всегда считаю и говорю: не уверен – не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение и в первом, и во втором случае присутствовало. Тем более, если бы я не забил первый пенальти, не было бы и послематчевой серии. В итоге второй одиннадцатиметровый, можно сказать, победным получился. В общем, какие‑то небольшие переживания всегда есть. Но я был уверен!

– Какие ощущения от победы в Суперкубке?

– Да классные! Для болельщиков такой трофей – вообще супер! Нижний Новгород – прекрасный город, поездка сюда тоже стала для них праздником, как и всe то, что происходило вокруг матча. Эмоции только положительные. Но уже 25 июля первая игра чемпионата с «Акроном». В понедельник начнем готовиться.