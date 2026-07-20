Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что испытывает только положительные эмоции от матча со «Спартаком» за OLIMPBET Суперкубок России (1:1, по пенальти 4:2).
– Один из самых эмоциональных для вас матчей за последнее время?
– Я бы так не сказал. Но точно достаточно тяжелый. Не всe получалось по игре, однако на 95‑й минуте забили пенальти. Это привело к тому, что у нас образовался эмоциональный подъем, у «Спартака» – небольшое опустошение из‑за того, что не достояли. Перед серией пенальти это тоже сыграло свою роль.
– Вам пришлось бить два пенальти за короткое время. Не было в этом плане каких‑то суеверий или сомнений, участвовать ли в послематчевой серии?
– Я так всегда считаю и говорю: не уверен – не бей. Конечно, какое‑то небольшое волнение и в первом, и во втором случае присутствовало. Тем более, если бы я не забил первый пенальти, не было бы и послематчевой серии. В итоге второй одиннадцатиметровый, можно сказать, победным получился. В общем, какие‑то небольшие переживания всегда есть. Но я был уверен!
– Какие ощущения от победы в Суперкубке?
– Да классные! Для болельщиков такой трофей – вообще супер! Нижний Новгород – прекрасный город, поездка сюда тоже стала для них праздником, как и всe то, что происходило вокруг матча. Эмоции только положительные. Но уже 25 июля первая игра чемпионата с «Акроном». В понедельник начнем готовиться.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.