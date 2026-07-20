Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему считает неверным решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).
«У решения, принятого в Нижнем Новгороде, нет никакого смысла. Повторю – это глупое и вредное решение. Если ты видишь, что есть реальная угроза безопасности, здоровью и жизни болельщиков, общественному порядку, то да, это можно понять. Но нужны веские основания, а не несколько пластиковых бутылок.
Я видел тысячи футбольных матчей. И знаете, что происходит обычно в таких случаях, если вдруг возникает нечто подобное? Следует обращение к болельщикам от диктора с просьбой соблюдать порядок. В крайнем случае рефери может увести команды в подтрибунное помещение. Затем диктор предупредит стадион ещe раз.
В нашем же случае несколько бутылок, которые никто толком не заметил, стали поводом для спонтанного и сиюминутного несправедливого решения.
Кто-то ссылается на международный опыт. Но вы знаете, что бывало в Турции, в Греции? На поле летели камни, пиротехника, ещe черт знает что. Даже свиные головы! Было ли что-то подобное в Нижнем Новгороде? И главное – кто спровоцировал эту ситуацию? Игрок «Спартака» или игрок «Зенита»?
По-моему, всe очевидно. Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал «Спартак». И был лишeн возможности бросить монетку и выбрать сторону», – сказал Кахигао.
- Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
- После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
- Главным судьей матча был Евгений Буланов.