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  • Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева

Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева

Сегодня, 14:33
12

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао объяснил, почему считает неверным решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«У решения, принятого в Нижнем Новгороде, нет никакого смысла. Повторю – это глупое и вредное решение. Если ты видишь, что есть реальная угроза безопасности, здоровью и жизни болельщиков, общественному порядку, то да, это можно понять. Но нужны веские основания, а не несколько пластиковых бутылок.

Я видел тысячи футбольных матчей. И знаете, что происходит обычно в таких случаях, если вдруг возникает нечто подобное? Следует обращение к болельщикам от диктора с просьбой соблюдать порядок. В крайнем случае рефери может увести команды в подтрибунное помещение. Затем диктор предупредит стадион ещe раз.

В нашем же случае несколько бутылок, которые никто толком не заметил, стали поводом для спонтанного и сиюминутного несправедливого решения.

Кто-то ссылается на международный опыт. Но вы знаете, что бывало в Турции, в Греции? На поле летели камни, пиротехника, ещe черт знает что. Даже свиные головы! Было ли что-то подобное в Нижнем Новгороде? И главное – кто спровоцировал эту ситуацию? Игрок «Спартака» или игрок «Зенита»?

По-моему, всe очевидно. Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал «Спартак». И был лишeн возможности бросить монетку и выбрать сторону», – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • После гола с игры форвард пошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку, что-то кричал и показывал жесты. К нему подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии. К стычке присоединились другие футболисты, конфликт перерос в массовую потасовку. Фанаты московского клуба стали бросать с трибуны на поле бутылки. До этого они кричали оскорбления в адрес Соболева.
  • Главным судьей матча был Евгений Буланов.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Кахигао Франсис
Комментарии (12)
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рылы
1784548905
в питере — пить в тарасофке — ныть!
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Интерес
1784548927
Вот же неуемный!Ещё не хватало примеру Турции, им приведённому ,следовать.Видимо, пора "до дому" ему билет выписать.
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Цугундeр
1784549241
))) "Брось монетку" себе в копилку, хамона кусок!) Сидел бы праздновал победу гишпанскую с дружком своим "великим КБ-тренером". Так нет, докопался, как Лёня до Кукурельи..)
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baggio80
1784550134
Во многом футболисты сами провоцируют фанатов, а потом плачут. Вот пока РФС не начнет наказывать футболистов за такие поступки, так беспредел и будет.
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Номэд
1784550283
Петушарный клуб бзденит, и игроки попав туда становятся петушарами. И это не гыгыгы.
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...уефан
1784550341
...поступает Кахигао правильно, делая все эти заявления, согласно занимаемой должности спортивного директора клуба. И именно, перед началом чемпионата. Всех этих сучёнок промиллеровских нужно в напряжении держать во избежании дальнейшего беспредела...
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ТяжелаяАртиллерия
1784550498
А я то, сразу и не понял, а это оказывается во всем ворота виноваты. Соболев может быть спокоен, Кахигао снимает с него ответственность
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Давид59
1784551804
И долго будем после драки махать кулаками?Значит, если бы Соболев не провоцировал, бутылка бы не полетела, монетка дала бы другие ворота, и тогда наверняка (вдруг запляшут облака)...
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