Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок

В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок

Сегодня, 11:59
30

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о работе судей в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Скажу о нескольких моментах. ВАР вмешался в конце матча, когда в наши ворота назначили пенальти. Не судья назначил 11-метровый, а ВАР его подозвал к монитору. Господин Карасeв решил вмешаться.

Вместе с тем в первом тайме, когда, с нашей точки зрения, была 100-процентная красная карточка за безумный и агрессивный подкат Соболева под Жедсона [Фернандеша], ВАР не вмешался.

Почему ВАР не вмешался? Это чудовищный фол, который мог стоить очень серьeзной травмы нашему футболисту. Вот другой важный вопрос, который я хотел бы задать. Почему не кидали монетку? И почему ВАР не вмешался после подката под Жедсона?» – сказал Кахигао.

  • Голы в матче забили Кристофер Мартинс у «Спартака» на 25-й минуте и Александр Соболев у «Зенита» с пенальти на 90+8-й. Соболев также реализовал последний удар в серии послематчевых 11-метровых.
  • Перед серией пенальти без жребия было принято решение бить пенальти в ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». До этого болельщики «Спартака» кидали бутылки в Соболева.

Еще по теме:
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке 8
«Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды 17
Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут» 8
Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Спартак Зенит Соболев Александр Фернандеш Жедсон Кахигао Франсис Карасев Сергей
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1784539416
Типичное нытьё
Ответить
ПалкоВводецъ007
1784539816
Всё ноют и ноют, всё ноют и ноют антинародный судейский позор России. САСПР! Гыгыгы
Ответить
Император 1
1784539990
Это близко не красная, к тому же это случайно было. Я понимаю, что поражение обидное, но зачем всякую ерунду придумывать.
Ответить
...уефан
1784540142
...Соболева следовало удалять ещё тогда, когда он был двенадцатинедельным эмбрионом...
Ответить
R_a_i_n
1784540285
Патамушта Миллер обосрался и испугался просрать очередной матч. Ну и телефонное право работает исправно .
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1784540407
Любимый мясной стиль "Поскулить"!
Ответить
Триумфальный
1784540903
А почему судью не позвали смотреть за удар Мантуана и руку Литвинова? Почему стадион выбрали в Нижнем, где весь тухляк съехался с Москвабада, почему Зениту квоту на билеты такую маленькую дали, лицемерный паренёк....
Ответить
Good_win_ФКСМ
1784541503
ВАР не вмешался, ибо это - проплаченные бо.мжарней мрази...
Ответить
ziborock
1784544251
ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия) объяснила прямую красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче против «Ахмата» (2:1) тем, что его действия несли угрозу здоровью соперника.Комиссия выделила следующие ключевые детали: Нарушение движения: После удара по мячу Соболев продолжил движение ногой по направлению к ноге соперника. Отсутствие попытки избежать фола: Игрок не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить контакт. Опасная точка контакта: Игрок нанес удар открытыми шипами прямо в незащищенную часть голени игрока «Ахмата» (Игоря Коновалова), что по правилам классифицируется как серьезное нарушение правил. Прямой ногой, шипами, в незащищенное место, в опорную ногу, опасная точка контакта, не предприняты действия чтобы избежать контакта, даже нет попытки согнуть ногу! Все то же самое что было в субботу! Найдите одно отличие между эпизодом с Ахматом и эпизодом с Зенитом! Ответ: Соболев теперь игрок Зенита и удалять его нельзя!
Ответить
Romeo 123
1784554859
Соболева удалить , судью удалить а лучше зенит целиком удалить . После боя руками не машут , на поле надо доказывать, забейте на 1 гол больше и Спартак победил а пока Зенит победитель 🏆
Ответить
Главные новости
Мусаев объявил, кто будет капитаном «Краснодара» на старте сезона
16:33
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
16:24
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
16:06
1
«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по зарплате Данило
15:40
2
Тренер «Зенита»: «Хорошо, что ВАР может исправить ошибки судей»
15:25
7
Трамп оценил игру команд в финале ЧМ-2026
15:16
2
ВидеоИнфантино вручил чемпионские перстни игрокам сборной Испании
14:57
4
ВидеоГлавный тренер сборной Аргентины заплакал после поражения в финале ЧМ-2026
14:49
3
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
14:33
12
Названы 5 показателей, по которым Родри превзошел всех остальных участников ЧМ-2026
13:59
Все новости
Все новости
Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслужил победу в Суперкубке»
15:49
4
Кахигао заявил, что «Спартак» пострадал из-за провокации Соболева
14:33
12
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
14:19
«Спартак» призвал РФС наказать игрока «Зенита»
12:43
30
В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок
11:59
30
В «Зените» оценили игру «Спартака» в Суперкубке
10:47
15
«Спартак» потребовал отстранить судью, который систематически ошибается в матчах команды
10:22
21
Глушенков – о победе в Суперкубке: «Медали, как и кубки, не пахнут»
09:58
17
Кахигао назвал решение судей в Суперкубке тотальным неуважением к «Спартаку»
09:36
12
Соболев высказался о двух забитых пенальти в ворота «Спартака» в Суперкубке
09:10
6
Тарпищев призвал расстрелять судью матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:36
10
ФотоСоболев выложил провокационное фото после матча со «Спартаком»
Вчера, 23:20
9
«UFC начался»: Дивеев высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 21:37
Экс-игрок «Спартака» – о Соболеве: «У него с головой всегда было не в порядке»
Вчера, 20:34
9
Соболев – о том, что фанаты «Спартака» кидали в него бутылки с водой: «Видимо, хотели, чтобы я попил»
Вчера, 19:51
4
Чемпион России оскорбил Соболева: «У него невысокий IQ»
Вчера, 18:50
17
Глушенков высказался о потасовке в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 18:23
8
Титов высказался о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 17:23
6
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 16:53
9
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
Вчера, 16:41
18
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
Вчера, 15:55
10
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
Вчера, 15:43
40
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
Вчера, 15:31
22
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 15:25
3
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
Вчера, 14:40
4
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
Вчера, 14:30
5
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
Вчера, 13:56
11
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
Вчера, 13:49
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+