В «Спартаке» объяснили, почему Соболева следовало удалить в матче за Суперкубок

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался о работе судей в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 2:4).

«Скажу о нескольких моментах. ВАР вмешался в конце матча, когда в наши ворота назначили пенальти. Не судья назначил 11-метровый, а ВАР его подозвал к монитору. Господин Карасeв решил вмешаться.

Вместе с тем в первом тайме, когда, с нашей точки зрения, была 100-процентная красная карточка за безумный и агрессивный подкат Соболева под Жедсона [Фернандеша], ВАР не вмешался.

Почему ВАР не вмешался? Это чудовищный фол, который мог стоить очень серьeзной травмы нашему футболисту. Вот другой важный вопрос, который я хотел бы задать. Почему не кидали монетку? И почему ВАР не вмешался после подката под Жедсона?» – сказал Кахигао.