Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Я думаю, что безусловно на ход матча повлиял пропущенный мяч. Одним он добавил эмоции и сил, другие, конечно, старались, но не получалось. У «Спартака» до забитого практически ничего не было. И тот момент… Немножко повезло, немножко отскок, немножко там не успели, немного там от Дивеева отскок. То есть все сложилось достаточно удачно для «Спартака».

А у нас, я думаю, набирают лидеры. Вендел приехал, еще все равно далек от оптимальной формы. Глушенкову нужно набирать. Аугусто нужно привыкать к нашей игре. Все, в принципе, так, как и должно, наверное, быть в первом матче сезона. Сложно ожидать и качественную игру, и сумасшедшую форму», – сказал Семак.