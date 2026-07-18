Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»

Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»

Вчера, 22:45
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по итогам суперкубкового матча против «Спартака».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

«Я думаю, что безусловно на ход матча повлиял пропущенный мяч. Одним он добавил эмоции и сил, другие, конечно, старались, но не получалось. У «Спартака» до забитого практически ничего не было. И тот момент… Немножко повезло, немножко отскок, немножко там не успели, немного там от Дивеева отскок. То есть все сложилось достаточно удачно для «Спартака».

А у нас, я думаю, набирают лидеры. Вендел приехал, еще все равно далек от оптимальной формы. Глушенкову нужно набирать. Аугусто нужно привыкать к нашей игре. Все, в принципе, так, как и должно, наверное, быть в первом матче сезона. Сложно ожидать и качественную игру, и сумасшедшую форму», – сказал Семак.

Еще по теме:
«Культура побеждать»: «Зенит» – о выигрыше у «Спартака» 4
Федотов прокомментировал неудаление Соболева в матче со «Спартаком»
Мнение Радимова о поражении «Спартака» от «Зенита»
Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Константин-Шапкин-google
1784404442
Я как-то спокойно относился к этому персонажу. Ну играл прилично. Но вот сейчас реально вижу не чист душой. Зачем врать Серёнька?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1784405147
Прокомментировал хорошее слово. Ему комментатором давно пора работать. Бегает пенки у судей выпрашивает. Фу ЗПРФ!
Ответить
Красногвардейчик
1784405804
Семак погиб за металл((( а ведь до перехода в Зенит, был хорошим человеком
Ответить
serdechnyigna
1784407019
Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «серебряный прогноз купить». Гарантии.
Ответить
Триумфальный
1784408505
Эх, Сергей... У тебя такие игры через матч в чемпионате, команда тупо сама по себе, а ты на бровке рожу морщишь. Да, есть трофеи, но когда команда выжимает из себя эти голы, победы, особенно на ошибках соперника, имея такой состав, обычным болелам этого не понять, как можно так выстраивать игру.
Ответить
mikatv
1784409317
Сережа, как ты зае....
Ответить
esevnikov
1784411227
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Айболид
1784439062
Так и будет весь сезон ныть , а игры как не было ,так и нет
Ответить
evgevg13
1784439892
Карманный физрук в своем стиле
Ответить
ОК, Зенит!
1784454010
Всё так, Богданыч. Всё по делу. Спартак выдал всё, на что способен, по максимуму. Мы же играли в пол- ноги, расхлябано. И все равно победили. Класс бьет полукласс.
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
6
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
24
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
4
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
2
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
«Кто сильнее, тот и прав; справедливости и правды нет»: Егоров – о скандале в Суперкубке
01:10
13
Рабинер – о скандале в Суперкубке: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»
00:44
24
Карседо отреагировал на скандал в матче с «Зенитом»
00:38
6
Мнение Федотова о спасительном для «Зенита» пенальти в матче со «Спартаком»
00:25
Комментарий Губерниева по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
00:11
5
Стало известно, имел ли судья право не проводить жеребьевку перед серией пенальти
Вчера, 23:56
9
РФС обманул болельщиков, сказав, что жеребьевка перед серией пенальти была проведена
Вчера, 23:40
26
Стенограмма переговоров судьи и Зобнина перед серией пенальти: «Это не обсуждается!»
Вчера, 23:16
29
Комментарий Губерниева после матча «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:01
8
Семак прокомментировал суперкубковую победу «Зенита» над «Спартаком»
Вчера, 22:45
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+