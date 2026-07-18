Стало известно, имел ли судья право не проводить жеребьевку перед серией пенальти

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров опубликовал вырезки из правил игры насчет серии пенальти.

Из правил следует, что судья может не проводить жеребьевку ворот перед серией 11-метровых, если того требуют различные факторы: погода, безопасность и другие.

Поэтому отсутствие жеребьевки перед серией пенальти суперкубкового матча «Зенит» – «Спартак» нельзя считать нарушением правил.