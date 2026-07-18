Серия пенальти между «Зенитом» и «Спартаком» без жеребьевки прошла перед петербургской трибуной

Арбитр Евгений Буланов отменил жеребьевку перед серией пенальти в матче OLIMPBET-Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Судья, сославшись на императивное решение организаторов, постановил, что 11-метровые будут пробиваться в ворота перед трибуной болельщиков «Зенита».
Ранее в концовке встречи игроки команд устроили потасовку после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счет и отпраздновал гол перед фанатами красно-белых. С трибуны спартаковских болельщиков также полетели посторонние предметы.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- «Зенит» взял свой 10-й Суперкубок.
Источник: «Бомбардир»