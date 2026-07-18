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  • Серия пенальти между «Зенитом» и «Спартаком» без жеребьевки прошла перед петербургской трибуной

Серия пенальти между «Зенитом» и «Спартаком» без жеребьевки прошла перед петербургской трибуной

Вчера, 22:07
10

Арбитр Евгений Буланов отменил жеребьевку перед серией пенальти в матче OLIMPBET-Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Судья, сославшись на императивное решение организаторов, постановил, что 11-метровые будут пробиваться в ворота перед трибуной болельщиков «Зенита».

Ранее в концовке встречи игроки команд устроили потасовку после того, как нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев сравнял счет и отпраздновал гол перед фанатами красно-белых. С трибуны спартаковских болельщиков также полетели посторонние предметы.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • «Зенит» взял свой 10-й Суперкубок.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (10)
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ВасяК
1784401801
Зпрф!!!
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Константин-Шапкин-google
1784401950
Как же всё прогнило. Как всё протухло этой невской вонючией корюшкой. Спартак с победой!!! Народ всё видел. ЗПРФ НА ВЕКЕ ВЕЧНОМ🤣
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docndoc
1784402013
Императивными бывают только позывы на мочеиспускание или дефекацию... Всё остальное - админресурс..
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САДЫЧОК
1784402045
Комментарий удален пользователем
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almanev
1784402101
Цирк позорный) Покажите этот момент судьям чемпионата мира, пусть посмеются
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alymatviyenk
1784402328
Мужчины, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 14 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз сайт». Сайт. До победы прогнозы дают.
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vladik12
1784402454
Поздравляю всех с возвращением немытого, но любимого российского футбола! ЧМ-2026 нервно курит в сторонке и держит пиво.
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рылы
1784403013
заговор против спартага)
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