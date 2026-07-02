Данни дал прогноз на матч Португалия – Хорватия

Бывший полузащитник сборной Португалии Данни поделился ожиданиями от противостояния с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Я уверен, что Португалия выиграет эту игру и выйдет в 1/8 финала чемпионата мира. Жду тяжелого матча, но сборная Португалии отлично сыграет и победит.
Что касается Криштиану Роналду, то я уверен, что он будет очень полезен на поле. Скажу так: Роналду забьет в этом матче!» – заявил Данни.
- Португалия и Хорватия сыграют в ночь на пятницу в 02:00 мск.
- 41-летний Роналду забил 2 гола в 3 матчах группового этапа ЧМ-2026 – оба в ворота Узбекистана.
Источник: «РБ Спорт»