Сестра Роналду раскрыла, когда Криштиану завершит карьеру в сборной Португалии

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, прояснила будущее своего брата в национальной команде.
«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир.
Я имею в виду сборную. Этот чемпионат мира станет его «последним танцем», – сказала Катя Авейру.
- В 02:00 мск Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026.
- 41-летний Роналду выступает за сборную с 2003 года.
- Статистика звездного нападающего: 231 матч, 145 голов, 46 ассистов.
- С национальной командой Криштиану выиграл Евро-2016 и два розыгрыша Лиги наций.
Источник: Marca