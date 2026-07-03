Сестра Роналду раскрыла, когда Криштиану завершит карьеру в сборной Португалии

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, прояснила будущее своего брата в национальной команде.

«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир.

Я имею в виду сборную. Этот чемпионат мира станет его «последним танцем», – сказала Катя Авейру.