Скалони ответил на претензии, что сборной Аргентины помогают на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отрицает особое отношение к его команде на чемпионате мира.

Аргентинцы выиграли группу с Австрией, Алжиром и Иорданией, победив во всех трех матчах с общим счетом 8:1.

Их соперник по 1/16 финала ЧМ-2026 – дебютант турнира Кабо-Верде.

В случае выхода в 1/8 финала они встретятся с Австралией или Египтом.

«Не стоит читать соцсети, вот и все. В наше время кто угодно может опубликовать любую ерунду, и это становится большим событием.

Не стоит придавать этому значения. В социальных сетях бывает, что, когда вы что-то публикуете, это становится вирусным и распространяется везде», – сказал Скалони.