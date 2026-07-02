Кокорин спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин считает, что Аргентина способна стать чемпионом мира во второй раз подряд.
– Кто возьмет ЧМ в этом году?
– Месси, в соло. Не видишь, что творится? Под него группу сделали. Дальше вышел на этого вратаря [сборной Кабо-Верде Возинью].
В полуфинале максимум Бразилия или Англия. Бразилия раскладная. Неймара не ставят. Если поставят – будет нормально. Без него там проходной двор.
– Может с Роналду встретятся...
– Да этот уже все.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича