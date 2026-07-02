Кокорин спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин считает, что Аргентина способна стать чемпионом мира во второй раз подряд.

– Кто возьмет ЧМ в этом году?

– Месси, в соло. Не видишь, что творится? Под него группу сделали. Дальше вышел на этого вратаря [сборной Кабо-Верде Возинью].

В полуфинале максимум Бразилия или Англия. Бразилия раскладная. Неймара не ставят. Если поставят – будет нормально. Без него там проходной двор.

– Может с Роналду встретятся...

– Да этот уже все.