Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Вчера, 21:42
6

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин считает, что Аргентина способна стать чемпионом мира во второй раз подряд.

– Кто возьмет ЧМ в этом году?

– Месси, в соло. Не видишь, что творится? Под него группу сделали. Дальше вышел на этого вратаря [сборной Кабо-Верде Возинью].

В полуфинале максимум Бразилия или Англия. Бразилия раскладная. Неймара не ставят. Если поставят – будет нормально. Без него там проходной двор.

– Может с Роналду встретятся...

– Да этот уже все.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

Еще по теме:
Кокорин высказался об игре сборной России
Кокорин высказался об игре Дурана за «Зенит» 7
Агент Кокорина сказал, есть ли у нападающего предложения из РПЛ 6
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича
Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель Кокорин Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1783019405
Смешно)
Ответить
zlobny_zenitos
1783019934
Сам то как?
Ответить
_Sasha_
1783022312
Кокорин уже все)
Ответить
Томик
1783022417
Всё время все забывают о США. Эти своего не упустят - тащить будут и за уши, и за шиворот.
Ответить
FCSpartakM
1783023505
чел думает, что сейчас до сих пор 2014 год
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
Роналду оценил сборную Испании перед матчем в 1/8 финала ЧМ-2026
15:52
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
2
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Все новости
Все новости
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
13:11
4
Якин высказался о победе Швейцарии над Алжиром
12:48
1
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
12:26
Тренер Португалии высказался о матче с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026
11:58
Роналду: «У меня было предчувствие, что я буду бить пенальти»
11:09
3
Тренер сборной Испании – о выходе в 1/8 финала: «Мы почти достигли совершенства»
10:43
1
ВидеоРоналду отпраздновал победу над Хорватией с тысячами фанатов под окнами
10:18
1
Комментарий Рангника после вылета Австрии с ЧМ-2026
10:04
1
Модрич раскритиковал ВАР из-за пенальти в ворота Хорватии
09:49
6
Роналду высказался об уходе из сборной
09:38
6
Принято решение по главному тренеру сборной Германии
09:29
4
ФотоТренер Португалии объяснил замену Роналду, покинувшего поле расстроенным
09:17
1
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 4 июля
09:09
Где смотреть матч Канада – Марокко: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
09:03
Где смотреть матч Колумбия – Гана: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
09:01
Где смотреть матч Аргентина – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
08:58
Тренер сборной Хорватии раскритиковал судейство после вылета от Португалии
08:49
ФотоФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 13-й добавленной минуте
08:37
14
Комментарий Роналду после победы над Хорватией
08:22
3
ЧМ-2026. Швейцария победила Алжир (2:0) и стала 13-м участником 1/8 финала
08:05
2
ВидеоОбзор матча Швейцария – Алжир голы и лучшие моменты (Видео)
08:05
Известны шесть пар 1/8 финала ЧМ-2026
04:46
10
ВидеоОбзор матча Португалия – Хорватия голы и лучшие моменты (Видео)
04:10
2
ЧМ-2026. Португалия победила Хорватию (2:1) благодаря голу на 94-й минуте, Роналду впервые забил в плей-офф турнира
04:10
20
Роналду вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ
02:10
3
Скалони ответил на претензии, что сборной Аргентины помогают на ЧМ
01:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 