2-кратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры

Санти Касорла, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании, объявил о завершении профессиональной карьеры в 41 год.

30 июня у полузащитника истек контракт с «Овьедо» – клубом, воспитанником которого он считается. Последние два сезона Касорла провeл именно в этой команде.