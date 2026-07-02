2-кратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры

Санти Касорла, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании, объявил о завершении профессиональной карьеры в 41 год.
30 июня у полузащитника истек контракт с «Овьедо» – клубом, воспитанником которого он считается. Последние два сезона Касорла провeл именно в этой команде.
- За свою карьеру испанец успел поиграть за «Вильярреал», «Рекреативо», «Малагу», катарский «Аль-Садд» и лондонский «Арсенал».
- В составе «канониров» он по три раза завоевал Кубок и Суперкубок Англии.
- За сборную Испании Касорла провeл 81 матч, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.
Источник: «Бомбардир»