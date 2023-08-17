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Санти Касорла
Санти Касорла
Завершил карьеру
13 декабря 1984 (41), Льянера
#8 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Испания
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2-кратный чемпион Европы объявил о завершении карьеры
2 июля
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
22 февраля
Фото
38-летний Касорла уехал из Катара и выбрал новый клуб
2023.08.17 09:56
1
Хави определил лучшего игрока, которого он тренировал
2023.06.10 10:30
1
У 37-летнего Касорлы в 2022 году 5 игр и 7 результативных действий
2022.02.05 21:37
Видео
Касорла перешел в «Аль-Садд»
2020.07.20 13:56
Видео
«Вильярреал» объявил об уходе Касорлы и Бруно
2020.07.18 16:45
3
Фото
35-летний Касорла – лучший в 2019 году в Примере по созданным голевым моментам; вратарь «Леванте» Фернандес – лучший по количеству сейвов
2019.12.26 01:00
34-летний Касорла впервые в карьере забил в 3 матчах чемпионата подряд
2019.09.28 08:36
Касорла: «На свадьбе у Рамоса я пил ром и катался на бамперах машин. А Рейна порвал свою рубашку»
2019.06.20 16:30
2
«Вильярреал» продлил контракт с 34-летним Касорлой
2019.06.13 23:52
1
Касорла сыграет за сборную Испании впервые за три с половиной года
2019.06.07 21:14
Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года
2019.05.17 13:34
2
Касорла: «Матч был практически в наших руках, но хотя бы заработали одно очко»
2018.10.05 08:05
Максименко – о ничьей с «Вильярреалом»: «Есть разочарование, ведь мы потеряли три очка»
2018.10.05 07:42
4
Гол Касорлы «Спартаку» стал первым для испанца за «Вильярреал» с 2011 года
2018.10.05 06:41
Голодец: «Если бы в Лиге Европы был VAR, результат «Спартака» был бы другой»
2018.10.05 01:16
18
Касорла: «Вечно буду благодарен Венгеру за то, что он сделал для меня»
2018.09.09 08:17
Видео
«Вильярреал» представил Касорлу при помощи магии
2018.08.10 06:43
3
Видео
«Вильярреал» объявил о переходе Касорлы
2018.06.05 16:52
2
Фото
Касорла – болельщикам «Арсенала»: «Я буду скучать по вам»
2018.05.22 06:15
Официально: Касорла покинул «Арсенал»
2018.05.21 21:26
2
Касорла может вернуться в «Вильярреал»
2018.05.20 20:17
Фото
Касорла провел тренировку после десятой операции на ахилле
2018.04.26 22:16
5
«Арсенал» заявил Касорлу на Лигу Европы. Испанец не выходил на поле 15 месяцев
2018.02.02 17:23
2
Касорла – после 10-й операции: «Может быть, скоро вновь вернусь на топ-уровень»
2018.01.23 09:30
1
Касорла посоветовал Коклену перейти в «Валенсию»
2018.01.12 09:43
Венгер разочарован состоянием Касорлы
2017.12.01 07:17
Касорле потребуется еще одна операция
2017.11.29 13:51
1
Венгер — о травме Касорлы: «Самая тяжелая травма, которую я видел»
2017.11.16 17:44
3
1
2
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