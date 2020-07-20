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Касорла перешел в «Аль-Садд»

20 июля 2020, 13:56

Катарский «Аль-Садд» объявил о переходе экс-полузащитника «Вильярреала» Санти Касорлы.

Скоро Касорла прилетит в Доху, чтобы уладить все формальности с новой командой.

Вчера испанец провел последний матч за свой родной клуб. «Вильярреал» обыграл «Эйбар» со счетом 4:0.

  • Касорла выступал за «Вильярреал» с 2003-го по 2006-й, с 2007-го по 2011-й и с 2018-го года. Суммарно он провел 328 игр, забил 57 мячей и сделал 56 ассистов.
  • «Аль-Садд» тренирует бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Аль-Садда»
Аль-Садд Вильярреал Касорла Санти
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