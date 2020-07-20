Касорла перешел в «Аль-Садд»

Катарский «Аль-Садд» объявил о переходе экс-полузащитника «Вильярреала» Санти Касорлы.
Скоро Касорла прилетит в Доху, чтобы уладить все формальности с новой командой.
Вчера испанец провел последний матч за свой родной клуб. «Вильярреал» обыграл «Эйбар» со счетом 4:0.
- Касорла выступал за «Вильярреал» с 2003-го по 2006-й, с 2007-го по 2011-й и с 2018-го года. Суммарно он провел 328 игр, забил 57 мячей и сделал 56 ассистов.
- «Аль-Садд» тренирует бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
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Источник: Твиттер «Аль-Садда»