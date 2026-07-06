Роналду сказал, что с ним будет, если он не выиграет ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что получает удовольствие от повседневной жизни.

«Я ни в чем не нуждаюсь. Бог был очень щедр ко мне и дал мне все, даже то, чего я не ожидал достичь. Особенно в сборной и даже на индивидуальном уровне. Главное – наслаждаться каждым моментом. Я не стану большим Криштиану, если выиграю чемпионат мира, но и не стану меньшим Криштиану, если не выиграю его.

Конечно, мы верим, но в то же время знаем, что победитель будет только один. Главное – получать удовольствие, а не думать о завтрашнем дне. Я научился этому. С возрастом приходит зрелость, опыт, способность смотреть на вещи в перспективе и мягче относиться ко многим вещам.

Очевидно, я не слепой. Я постоянно сталкивался с нападками. Но в этом нет ничего нового. Зачастую я чувствую благодарность, это открывает новую главу в моей жизни. Я понял это после 40 лет. Надеюсь, что я проживу еще 40 лет и буду готов. Когда нас сильнее всего критикуют, мы больше растем. И я благодарен вам, потому что я расту все больше.

Я счастлив и получаю удовольствие от повседневной жизни. Завтра нас ждет грандиозный матч против отличной команды, которая уже выигрывала турнир. Главное – наслаждаться жизнью каждый день», – сказал Роналду.