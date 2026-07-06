Тренер Мексики прокомментировал поражение от Англии

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре подвел итоги матча с Англией (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Мне не в чем упрекнуть свою команду. Мы сделали все, что могли, у соперника отличная команда. Это высочайший уровень: здесь нельзя допускать ошибок, ведь они дорого обходятся.

Мы пошли на риск с заменами, пытаясь воспользоваться численным преимуществом, но нам это не удалось. Хочу лишь поблагодарить всех за поддержку», – сказал Агирре.

Голы у Англии забили Джуд Беллингем на 36-й и 38-й минутах и Гарри Кейн на 60-й с пенальти. У Мексики отличились Хулиан Киньонес на 42-й и Рауль Хименес на 69-й с пенальти.

Мексиканцы играли в большинстве с 54-й минуты после удаления защитника англичан Джарелла Куансы.

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