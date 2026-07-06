«Теперь все кончено»: Неймар объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Бразилии Неймар закончил национальную карьеру.

Об этом 34-летний футболист сообщил после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией (0:2). Он забил единственный гол бразильцев в этой встрече.

«Я пытался снова и снова. Теперь все кончено», – сказал Неймар.

Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.

Он забил 80 голов в 130 матчах за национальную команду. Также на его счету 59 результативных передач.

Неймар принимал участие в четырех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022, 2026).

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе