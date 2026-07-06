Ловчев прошелся по ФИФА: «Нам просто плюют в лицо»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев возмущен отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Это дикость. Есть же какие‑то регламенты, устои, и вот пришел Инфантино, и сразу начались какие‑то изменения в правилах игры.

Они сами выгнали Балогуна с поля, а потом, сидя за кружкой пива, решили, что эту красную карточку надо отменить. Вы совсем обалдели?

Как такое может быть? Вы что творите с футболом? Это же теперь открытая дверь, которой будут все пользоваться и придумывать что‑то, как в данном случае.

Я вчера увидел момент с удалением, и там всe по делу. А ФИФА вдруг ни с того ни с сего говорит, что так нужно было. То есть футболисты должны ломать друг другу ноги и при этом останутся безнаказанными?

Я в шоке. Для меня это полное безобразие. Нам просто плюют в лицо такими решениями со словами: «Вы ничего не понимаете в футболе», – сказал Ловчев.

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