Анчелотти объяснил, почему не выпустил Неймара в матче с Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил, почему Неймар не вышел на поле в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Японии.

Бразильцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Автором решающего гола стал Габриэль Мартинелли на 96-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мы берегли Неймара для дополнительных таймов. Он мог выйти на замену на 60-й или 65-й минуте, но мы сравняли счет, и я решил не менять структуру игры, потому что команда контролировала матч», – сказал Анчелотти.