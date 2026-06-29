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  • ЧМ-2026. Бразилия пробилась в 1/8 финала, вырвав победу над Японией (2:1) на 96-й минуте

ЧМ-2026. Бразилия пробилась в 1/8 финала, вырвав победу над Японией (2:1) на 96-й минуте

29 июня, 22:02
28

Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира.

Команда Карло Анчелотти с трудом справилась с Японией в 1/16 финала.

Бразильцы пропустили первыми на 29-й минуте, но во втором тайме сумели не только отыграться усилиями Каземиро, но и вырвать победу на 96-й минуте. Автором решающего гола стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.

В 1/8 финала ЧМ они встретятся с Норвегией или Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира. 1/16 финала
Бразилия - Япония - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Сано, 29; 1:1 - Каземиро, 56; 2:1 - Г. Мартинелли, 90+6.
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Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Бразилия
Япония
Алиссон
0%
Дуглас Сантос
0%
Маркиньос
0%
Габриэль
0%
Данило
0%
Каземиро
0%
Бруно Гимарайнс
0%
Лукас Пакета
0%
Винисиус
0%
Райан Витор
0%
Матеус Кунья
0%
Фабиньо
0%
Данило
0%
Габриэл Мартинелли
0%
Эндрик
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Шого Танигучи
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Хироки Ито
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Такехиро Томиясу
0%
Кайсу Сано
0%
Даичи Камада
0%
Кеито Накамура
0%
Рицу Доан
0%
Дзюня Ито
0%
Дайзен Маэда
0%
Аясэ Уэда
0%
Юкинари Сугавара
0%
Дзюнносуке Сузуки
0%
Ао Танака
0%
Шуто Мачино
0%
Коки Огава
0%
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Бразилия
Комментарии (28)
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Semenycch
1782759921
Отличный матч! Сюжетом и тактикой напомнил знаменитый матч в финале кубка России Зенит - Балтика!
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Красногорск_Фан
1782759936
Матч понравился, команды бились. Ждем переобувания японского тренера. Бразилию с победой, дальше в следующем раунде не фавориты турнира, можно играть.
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Император Бомжей
1782759989
Вы видели, как мяч прилипает к пацанам из Бразилии? Японцы шеглы на их фоне.. Мяч вообще не отскакивавал! Как же они круто играют.
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FFR
1782760183
Интересная была игра, немного жаль японцев, но бразильцы с каждым матчем становятся сильнее.
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raritet
1782760266
Японцы так выросли за последние годы. Очень сильная команда.
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Цугундeр
1782760358
Вола гоняли по фавелам, пока не припекло. Что то это напомнило..)
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Император 1
1782760649
Петуш.инная недосбродная обезьянии 🐓🐒 с двумя гр*б.анными обезьянами: бабой, нытиком и симулянтом козамирой 😭 и д*лбан.ной судейкой 💵, которая не засчитывала фолы обезьян и велась на их нытьё!!! 🤬🤬🤬🤮🤮 Надеюсь, это д*рьмо вылетит на*нен с 1/8!
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vvv123
1782760652
Поздравляю бразил, но есть одна особенность. Стали катать мяч поперек поля, больше пол игры этим занимались, ну и тупые навесы в штрафную, безрезультатные, как в Зените. Я вот что подумал: может Анчелотти у Семака стажировался перед тем как сборную Бр-р-р принять? Уж больно стили игры похожие стали.
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mihail200606
1782760995
Неубедительна Бразилия...а у японцев прям рок какой то проигрывать плейофф на последних минутах..
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Oldtrafford83
1782796797
Игра была супер, Бразильцев с победой, Японцев очень жаль!!!
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