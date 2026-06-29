ЧМ-2026. Бразилия пробилась в 1/8 финала, вырвав победу над Японией (2:1) на 96-й минуте

Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира.
Команда Карло Анчелотти с трудом справилась с Японией в 1/16 финала.
Бразильцы пропустили первыми на 29-й минуте, но во втором тайме сумели не только отыграться усилиями Каземиро, но и вырвать победу на 96-й минуте. Автором решающего гола стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.
В 1/8 финала ЧМ они встретятся с Норвегией или Кот-д'Ивуаром.
Чемпионат мира. 1/16 финала
Бразилия - Япония - 2:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - К. Сано, 29; 1:1 - Каземиро, 56; 2:1 - Г. Мартинелли, 90+6.
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Бразилия
Япония
Алиссон
0%
Дуглас Сантос
0%
Маркиньос
0%
Габриэль
0%
Данило
0%
Каземиро
0%
Бруно Гимарайнс
0%
Лукас Пакета
0%
Винисиус
0%
Райан Витор
0%
Матеус Кунья
0%
Фабиньо
0%
Данило
0%
Габриэл Мартинелли
0%
Эндрик
0%
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Зион Сузуки
0%
Шого Танигучи
0%
Хироки Ито
0%
Такехиро Томиясу
0%
Кайсу Сано
0%
Даичи Камада
0%
Кеито Накамура
0%
Рицу Доан
0%
Дзюня Ито
0%
Дайзен Маэда
0%
Аясэ Уэда
0%
Юкинари Сугавара
0%
Дзюнносуке Сузуки
0%
Ао Танака
0%
Шуто Мачино
0%
Коки Огава
0%
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Источник: «Бомбардир»