ЧМ-2026. Бразилия пробилась в 1/8 финала, вырвав победу над Японией (2:1) на 96-й минуте

Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира.

Команда Карло Анчелотти с трудом справилась с Японией в 1/16 финала.

Бразильцы пропустили первыми на 29-й минуте, но во втором тайме сумели не только отыграться усилиями Каземиро, но и вырвать победу на 96-й минуте. Автором решающего гола стал нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли.

В 1/8 финала ЧМ они встретятся с Норвегией или Кот-д'Ивуаром.