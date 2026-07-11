Реакция Кафу на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии

Экс-капитан сборной Бразилии Кафу высказался о решении Неймара больше не выступать за национальную команду.

«Однажды все завершают карьеру – кумиры, большие звезды, успешные люди.

Сыновья становятся отцами, отцы – дедушками, дедушки – прадедушками. Поколения сменяются.

Неймар оставляет после себя прекрасное наследие в футболе. Он завершает карьеру [в сборной] как большой футболист. Нам будет его не хватать», – заявил Кафу.

Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.

Он забил 80 голов в 130 матчах за национальную команду. Также на его счету 59 результативных передач.

Неймар принимал участие в четырех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022, 2026).

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