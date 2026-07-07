Винисиус извинился за вылет Бразилии с ЧМ-2026

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал о выступлении в одной команде с нападающим Неймаром на ЧМ-2026.

«Неймар – мой кумир. Я всегда хотел поиграть с ним. Возможность сыграть с ним – это был незабываемый момент в составе сборной. Желаю ему удачи в этом сезоне и в жизни. Он всегда очень хорошо обо мне заботился.

Смириться с вылетом с чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова из-за того, как сложилась игра, потому что я не сделал все правильно в матче, который был очень важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас.

Мы будем двигаться вперед, не сдадимся. Мы понимаем, что нам придется упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину, а этого мы больше всего хотим», – сказал Винисиус.

В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии со счетом 1:2.

После этого 34-летний Неймар сообщил, что завершает карьеру в национальной команде.

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