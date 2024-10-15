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Кафу
Кафу
Завершил карьеру
7 июня 1970 (56)
#2 | Защитник
176 см | 75 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Публикации
Реакция Кафу на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии
11 июля
2
Кафу назвал игрока, превосходящего Месси, Роналду и Мбаппе
20 марта
3
Фото
Топ-15 лучших защитников XXI века по версии Canal+
6 февраля
3
Кафу спрогнозировал неожиданного чемпиона Италии и победителя ЛЧ
2024.10.15 17:44
1
2-кратный чемпион мира по футболу: «С удовольствием получил бы российский паспорт»
2024.04.08 14:38
2
Топ-5 лучших правых защитников по версии Кафу
2024.04.05 13:02
Кафу рассказал о «фантастическом сходстве» между Россией и Бразилией
2024.04.05 10:21
6
Роналдо составил символическую сборную всех времен
2024.03.12 19:30
7
Фото
Символическая сборная всех времен по версии нейросети ChatGPT
2024.01.18 23:43
8
Суарес – самый возрастной за 16 лет игрок, сделавший ассист на ЧМ
2022.12.02 23:29
Кафу: «Миранчук заслужил шанс оказаться в «Милане». Он запомнился многим по ЛЧ»
2021.12.02 17:50
11
Фото
France Football представил три состава сборной всех времен
2020.12.14 21:22
33
Кафу, Беккенбауэр и Мальдини – лучшие защитники всех времен по версии France Football
2020.12.14 19:19
4
Месси вошел в топ-3 по числу матчей за сборную в Южной Америке
2020.11.18 14:41
Кассано собрал сборную мечты. В ней Буффон, Пирло, Зидан и Ибрагимович
2020.04.26 17:47
2
Джеррард составил символическую сборную из игроков-современников. Облак, Кафу, Кулибали – в списке
2020.04.19 10:59
3
«Не описать чувства, которые испытываешь при закапывании гроба со своим ребенком». Кафу рассказал о смерти сына
2019.11.02 01:10
4
Кафу: «У «ПСЖ» есть шансы на выход в финал Лиги чемпионов и без Неймара»
2019.02.18 10:30
Фото
Роналдо составил символическую сборную. Он не включил в нее Роналду
2018.06.06 00:25
9
Кафу: «Плохо, что даже болельщики сборной России не верят в свою команду»
2018.06.03 21:32
44
Колосков считает, что большое количество звезд на жеребьевке ЧМ-2018 – дань уважения России от ФИФА
2017.11.21 16:32
2
Блан, Марадона и Кафу будут участвовать в жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле
2017.11.21 12:51
8
Кафу назвал сборную России фаворитом Кубка конфедераций
2017.03.13 17:26
16
Кафу — о матче «Барселона» – «ПСЖ»: «Надеюсь, мы увидим подобный накал и на Кубке конфедераций»
2017.03.09 15:19
Кафу: «Мне кажется, в финале Кубка конфедераций сыграет Россия и Германия»
2017.03.08 18:38
8
Роналду попал в символическую сборную Руя Кошты
2016.12.23 22:44
4
Канчельскис: «Фернандес – не Кафу. Есть футболисты сильнее него»
2016.09.23 17:51
35
Фото
Кафу принял участие в церемонии передачи оригинала Кубка мира в музей ФИФА
2016.02.25 09:15
Юрченко: «Слуцкий может сделать так, чтобы футболисты играли, как Гаттузо или Кафу»
2015.12.12 15:34
4
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