Канчельскис: «Фернандес – не Кафу. Есть футболисты сильнее него»

Бывший защитник сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу получения российского гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса. По мнению Канчельскиса, в России есть много игроков, которые не хуже натурализованного бразильца.

«Считаю, что у нас есть защитники свои, не хуже Марио Фернандеса. Зачем его натурализовывать? Он, может быть, вообще играть не будет. Это все неправильно. Двигаемся не туда. Мутко надо чем-то выделиться, видимо. Вот он и выделяется. Хочет всех удивить? Что ж, это его право.

Есть футболисты, которые могут сыграть не хуже Фернандеса. Смольников – добротный защитник, если будет правильно играть. В последней товарищеской встрече сборной вышел, например, Шишкин. Так что Марио Фернандес особо ничем от них не отличается. Если бы он был как Кафу, который выступал за сборную Бразилии, это одно дело. Гилерме натурализовали, хотя он стоять за сборную не будет. Надо же людям показать, что они работают. Только в каком направлении? Вот в чем вопрос. Зачем нужна вся эта натурализация? Мы говорим о прогрессе нашего футбола, о молодежи, а сами не даем ей развиваться. Давайте уже начнем реально действовать, а не говорить!», – заявил Канчельскис.