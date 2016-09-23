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  • Канчельскис: «Фернандес – не Кафу. Есть футболисты сильнее него»

Канчельскис: «Фернандес – не Кафу. Есть футболисты сильнее него»

23 сентября 2016, 17:51
35

Бывший защитник сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу получения российского гражданства защитника ЦСКА Марио Фернандеса. По мнению Канчельскиса, в России есть много игроков, которые не хуже натурализованного бразильца.

«Считаю, что у нас есть защитники свои, не хуже Марио Фернандеса. Зачем его натурализовывать? Он, может быть, вообще играть не будет. Это все неправильно. Двигаемся не туда. Мутко надо чем-то выделиться, видимо. Вот он и выделяется. Хочет всех удивить? Что ж, это его право.

Есть футболисты, которые могут сыграть не хуже Фернандеса. Смольников – добротный защитник, если будет правильно играть. В последней товарищеской встрече сборной вышел, например, Шишкин. Так что Марио Фернандес особо ничем от них не отличается. Если бы он был как Кафу, который выступал за сборную Бразилии, это одно дело. Гилерме натурализовали, хотя он стоять за сборную не будет. Надо же людям показать, что они работают. Только в каком направлении? Вот в чем вопрос. Зачем нужна вся эта натурализация? Мы говорим о прогрессе нашего футбола, о молодежи, а сами не даем ей развиваться. Давайте уже начнем реально действовать, а не говорить!», – заявил Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Кафу Смольников Игорь Гилерме Канчельскис Андрей Мутко Виталий
Комментарии (35)
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каа
1474643367
Интервью совсем ни о чем...Человек поменял гражданство ...получил российское...значит он РОССИАНИН!!!Хочет играть за страну...за РОССИЮ и играет он на своей позиции лучше всех на сегодня... а Канчельскису совет... зри в корень... вернее в свои корни..(((
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Aztec58
1474643887
Согласен! Российское гражданство Фернандесу предоставлено исключительно в интересах ЦСКА, ага, лега считаем за россиянца и выпускаем есчо одного лега.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1474644398
ДА ПОЗОР ...ЧТО ПРИ ЛЮБВИ К ФУТБОЛУ И ПРИ 140 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕМ 20 ИГРОКОВ МИРОВОГО УРОВНЯ ДЛЯ СБОРНОЙ НАБРАТЬ...НО КОМУ МЕШАЕТ ФЕРНАНДЕС...ВЫБОР У ЧЕРЧЕСОВА БУДЕТ БОЛЬШЕ
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_Kesh_Suntar_
1474644670
Смольников будет уже стар 30 лет в 2018!
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ЦСКА 3011
1474645935
....не хуже Фернандеса. Смольников – добротный защитник, если будет ПРАВИЛЬНО ИГРАТЬ . Стареет мужчина , что сказал сам и не понял , ....не хуже Халка. Кокорин - добротный нападающий если будет ПРАВИЛЬНО ИГРАТЬ ....не хуже Бускетса. Тарасов .................если будет ПРАВИЛЬНО ИГРАТЬ так у нас и Шатов не хуже Гризмана или Криштиану только бы играл Правильно
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Mityai90
1474647450
Уровень Смольникова мы увидили на евро.
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pktsoev
1474649589
Андрей прав на 100%!
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PESHES
1474649961
Это не объективно Смольников и Шишкин в разы слабее.
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Бан
1474653038
Несправедливо по отношению к Фернандесу. На сегодня у него конкурентов в России нет. Парень и бежит, и техничен, и головой нехило играет, прекрасно открывается на дальние передачи и работает в стенку. Кто из наших имеет такой ассортимент на таком уровне? Тем более под Черчесова, с его любовью к агрессивной игре, Фернандес самое то.
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ROTOROVEC
1474654870
Фернандес : «Канчельскис- не Бубнов. Есть эксперты получше него»
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