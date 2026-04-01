У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной

Появилось объяснение агрессивного поведения вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в концовке матча с Боснией и Герцеговиной.

Футболист «Манчестер Сити» порвал шпаргалку своего оппонента Николы Васили во время серии пенальти в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Выяснилось, что сам Доннарумма тоже лишился бумажки с подсказками – ее украл боснийский болбой.

Без шпаргалки итальянский голкипер заметно нервничал и в итоге не отразил ни одного 11-метрового удара.

Сборная Италии проиграла по пенальти и в третий раз подряд не отобралась на чемпионат мира.

