  • У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной

У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной

1 апреля, 18:58
5

Появилось объяснение агрессивного поведения вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы в концовке матча с Боснией и Герцеговиной.

Футболист «Манчестер Сити» порвал шпаргалку своего оппонента Николы Васили во время серии пенальти в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Выяснилось, что сам Доннарумма тоже лишился бумажки с подсказками – ее украл боснийский болбой.

Без шпаргалки итальянский голкипер заметно нервничал и в итоге не отразил ни одного 11-метрового удара.

Сборная Италии проиграла по пенальти и в третий раз подряд не отобралась на чемпионат мира.

.

Источник: SportSport
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Манчестер Сити Италия Босния и Герцеговина Доннарумма Джанлуиджи
Комментарии (5)
neim
1775062555
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек ...
Ответить
Loko_Roma
1775062981
Болбой вывел Боснию на ЧМ. Этим парнем был Эпштейн
Ответить
Айболид
1775064710
По рукам ленейкой дали ?
Ответить
Император Бомжей
1775066573
Сафонов виноват )))
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775078905
Он потерял мозги ещё в детсаде, когда с горшка упал
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
