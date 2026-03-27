Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки

Определились еще три сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Это Польша, Дания и Косово, выбившие Албанию, Северную Македонию и Словакию соответственно.

У поляков забил Роберт Левандовски, а бывший динамовец Себастьян Шиманьски оформил ассистентский дубль.

Датчанам выход в следующую стадию обеспечили автор дубля Густав Исаксен и Миккель Дамсгор, в активе которого 1+1.

За Косово два голевых паса отдал Мергим Войвода, а победный мяч на счету Крешника Хайризи.