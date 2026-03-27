Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки

Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки

Вчера, 00:49

Определились еще три сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.

Это Польша, Дания и Косово, выбившие Албанию, Северную Македонию и Словакию соответственно.

У поляков забил Роберт Левандовски, а бывший динамовец Себастьян Шиманьски оформил ассистентский дубль.

Датчанам выход в следующую стадию обеспечили автор дубля Густав Исаксен и Миккель Дамсгор, в активе которого 1+1.

За Косово два голевых паса отдал Мергим Войвода, а победный мяч на счету Крешника Хайризи.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Дания - Северная Македония - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - М. Дамсгор, 49; 2:0 - Г. Исаксен, 58; 3:0 - Г. Исаксен, 59; 4:0 - К. Нергор, 75.
Таблица турнира
Польша - Албания - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Ходжа, 42; 1:1 - Р. Левандовски, 63; 2:1 - П. Зелински, 73.
Таблица турнира
Словакия - Косово - 3:4 (1:1)
Голы: 1:0 - М. Вальент, 6; 1:1 - В. Ходжа, 21; 2:1 - Л. Гараслин, 45; 2:2 - Ф. Аслани, 47; 2:3 - Ф. Муслия, 60; 2:4 - К. Хайризи, 72; 3:4 - Д. Стрелец, 90+4.
Таблица турнира

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Украина вылетела от Швеции и не попала на чемпионат мира 6
Отбор ЧМ-2026. Италия прошла Северную Ирландию и сыграет в финальном стыке
Отбор ЧМ-2026. Турция выбила Румынию и прошла в финал стыков 2
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Албания Польша Дания Северная Македония Словакия Косово
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 