Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки

Определились еще три сборные, которые сыграют в финалах раунда плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026.
Это Польша, Дания и Косово, выбившие Албанию, Северную Македонию и Словакию соответственно.
У поляков забил Роберт Левандовски, а бывший динамовец Себастьян Шиманьски оформил ассистентский дубль.
Датчанам выход в следующую стадию обеспечили автор дубля Густав Исаксен и Миккель Дамсгор, в активе которого 1+1.
За Косово два голевых паса отдал Мергим Войвода, а победный мяч на счету Крешника Хайризи.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 1/2 финала
Дания - Северная Македония - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - М. Дамсгор, 49; 2:0 - Г. Исаксен, 58; 3:0 - Г. Исаксен, 59; 4:0 - К. Нергор, 75.
Польша - Албания - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - А. Ходжа, 42; 1:1 - Р. Левандовски, 63; 2:1 - П. Зелински, 73.
Словакия - Косово - 3:4 (1:1)
Голы: 1:0 - М. Вальент, 6; 1:1 - В. Ходжа, 21; 2:1 - Л. Гараслин, 45; 2:2 - Ф. Аслани, 47; 2:3 - Ф. Муслия, 60; 2:4 - К. Хайризи, 72; 3:4 - Д. Стрелец, 90+4.
