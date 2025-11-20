Сборная Словакии по футболу

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Лига наций
Сайт:
http://www.futbalsfz.sk/
Тренер:
Франческо Кальцона
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
Словакия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Словакия – Черногория: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.98
4 июня
Товарищеские матчи. Победы Норвегии, Турции, Австрии, Словакии и Черногории
1 июня
Трансляция
Словакия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026
1 июня
Словакия – Мальта: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.40
31 мая
Трансляция
Словакия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Словакия – Румыния: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.75
30 марта
Экс-тренер «Зенита» потерял сознание на тренировке
29 марта
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Словакия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Словакия – Косово: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.77
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Трансляция
Германия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025
2025.11.17 21:35
Германия – Словакия: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.16 09:25
Словакия – Северная Ирландия: прогноз и ставки на матч 14 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.13 10:01
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Словакия – Люксембург: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.10.12 09:40
Северная Ирландия – Словакия: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.09 08:44
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
Трансляция
Словакия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2025
2025.09.04 20:35
«Словакия» – «Германия»: прогноз и ставки на матч 4 сентября с коэффициентом 1.62
2025.09.03 09:47
Прогноз на точный счeт матча Греция – Словакия: Товарищеские матчи, 7 июня
2025.06.06 11:20
Трансляция
Азербайджан – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2024
2024.10.14 17:10
Трансляция
Словакия – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2024
2024.09.08 17:50
Трансляция
Эстония – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2024
2024.09.05 20:35
Шесть игроков поделили звание лучшего бомбардира Евро-2024
2024.07.15 09:29
1
Сборная открытий Евро-2024 по версии Marca
2024.07.13 21:24
3
Опубликован список самых быстрых игроков Евро-2024
2024.07.09 15:01
3
1
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5
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