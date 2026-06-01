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  • Словакия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Словакия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

1 июня, 17:50
Словакия
01.06.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Мальта
9' Л. Гараслин
37' Д. Мбонг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Доминик Такац
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
26
Hugo Pavek
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Адам Оберт
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
15
Давид Стрелец
ЦФ
7
Томаш Суслов
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
3
Kean Scicluna
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Keyom Ewurum
ЦП
20
Ильяс Шуареф
ЛВ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словакия
12
Якуб Суровчик
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Kristian Bari
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
22
Peter Kováčik
ЦП
14
Марио Сауэр
АП
18
Артур Гайдош
АП
11
Roland Galčík
ЦФ
24
Michal Faško
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
18
Basil Tuma
ЦП
24
Kevin Cannavò
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
9
Джейк Грек
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
14
Alejandro Garzia
ЦФ
25
Andrea Zammit
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
3-1-2-3
23
Такац
26
4
Вальент
16
Оберт
10
Бенеш
17
Гараслин
8
Дуда
6
7
Суслов
15
Стрелец
3-3-2-1-1
1
Бонелло
5
Шоу
3
23
Сатариано
7
Мбонг
6
Гилламьер
22
Мускат
10
Теума
26
20
Шуареф
21
Корбалан
5
Шатка
25
25
5
Шатка
6
21
Беро
21
Беро
6
26
22
22
26
17
Гараслин
14
Сауэр
14
Сауэр
17
Гараслин
8
Дуда
18
Гайдош
18
Гайдош
8
Дуда
4
Вальент
24
24
4
Вальент
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
10
Бенеш
20
20
10
Бенеш
15
Бирман
15
Бирман
13
Пепе
13
Пепе
22
Мускат
4
Менц
4
Менц
22
Мускат
5
Шоу
2
Борг
2
Борг
5
Шоу
26
24
24
26
6
Гилламьер
9
Грек
9
Грек
6
Гилламьер
20
Шуареф
14
14
20
Шуареф
25
25
7
Мбонг
8
Мбонг
8
Мбонг
7
Мбонг
Остались в запасе
Словакия
Мальта
12
Якуб Суровчик
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
11
Roland Galčík
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
18
Basil Tuma
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Якуб Суровчик
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
11
Roland Galčík
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
18
Basil Tuma
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Словакия - Мальта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию Словакия против Мальты товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Мальта

Словакия – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Мальта Словакия
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