01.06.2026, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Словакия
Словакия
Мальта
3-1-2-3
23
Такац
26
4
Вальент
16
Оберт
10
Бенеш
17
Гараслин
8
Дуда
6
7
Суслов
15
Стрелец
3-3-2-1-1
1
Бонелло
5
Шоу
3
23
Сатариано
7
Мбонг
6
Гилламьер
22
Мускат
10
Теума
26
20
Шуареф
21
Корбалан
5
Шатка
25
25
5
Шатка
6
21
Беро
21
Беро
6
26
22
22
26
17
Гараслин
14
Сауэр
14
Сауэр
17
Гараслин
8
Дуда
18
Гайдош
18
Гайдош
8
Дуда
4
Вальент
24
24
4
Вальент
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
10
Бенеш
20
20
10
Бенеш
15
Бирман
15
Бирман
13
Пепе
13
Пепе
22
Мускат
4
Менц
4
Менц
22
Мускат
5
Шоу
2
Борг
2
Борг
5
Шоу
26
24
24
26
6
Гилламьер
9
Грек
9
Грек
6
Гилламьер
20
Шуареф
14
14
20
Шуареф
25
25
7
Мбонг
8
Мбонг
8
Мбонг
7
Мбонг
Остались в запасе
Словакия
Мальта
12
Якуб Суровчик
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
11
Roland Galčík
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
18
Basil Tuma
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Якуб Суровчик
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
11
Roland Galčík
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Джеймс Сиссонс
ВР
18
Basil Tuma
ЦП
11
Брэндон Пайбер
ЦП
17
Джейк Аццопарди
ЦП
0
Карло Заммит Лонарделли
ЦП
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Словакия - Мальта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию Словакия против Мальты товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Мальта
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»