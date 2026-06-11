Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)

Португалия обыграла Нигерию в рамках товарищеского матча со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.
Победный гол на 75-й минуте забил Франсишку Консейсау.
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.
Португалия сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2026 с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.
Товарищеские матчи. Сборные.
Португалия - Нигерия - 2:1 (1:1)Календарь турнира
Голы: 1:0 - П. Нету, 23; 1:1 - А. Адамс, 37; 2:1 - Ф. Консейсау, 75.
Источник: «Бомбардир»