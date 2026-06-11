Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)

Португалия обыграла Нигерию в рамках товарищеского матча со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.

Победный гол на 75-й минуте забил Франсишку Консейсау.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.

Португалия сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2026 с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.