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  • Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)

Товарищеский матч. Португалия вырвала победу над Нигерией (2:1)

11 июня, 00:46
1

Португалия обыграла Нигерию в рамках товарищеского матча со счетом 2:1. Встреча проходила на стадионе «Магальяйнш Песоа» в Лейрии.

Победный гол на 75-й минуте забил Франсишку Консейсау.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл 65 минут.

Португалия сыграет на групповом этапе чемпионата мира-2026 с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Товарищеские матчи. Сборные.
Португалия - Нигерия - 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 - П. Нету, 23; 1:1 - А. Адамс, 37; 2:1 - Ф. Консейсау, 75.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Чемпионат мира Нигерия Португалия
Комментарии (1)
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Garrincha58
1781156599
У Португалии две проблемы это их гл.тренер и Криштиану. При наличии стольких звёзд, почти два состава, они точно ничего не добьются на этом ЧМ. Пример уже имел место с тем же тренером когда он загубил звёздный состав сб. Бельгии. Здесь будет тоже самое
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