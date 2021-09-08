Девис Манджа
Тренер
|Имя
|Девис
|Фамилия
|Манджа
|Команда
|Мальта
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 июня 1974
|Имя
|Девис
|Фамилия
|Манджа
|Команда
|Мальта
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|6 июня 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|23.03.2023
|Северная Македония
|0 : 0
|Мальта
|26.03.2023
|Мальта
|0 : 0
|Италия
|16.06.2023
|Мальта
|0 : 0
|Англия
|19.06.2023
|Украина
|0 : 0
|Мальта
|12.09.2023
|Мальта
|0 : 0
|Северная Македония
|14.10.2023
|Италия
|0 : 0
|Мальта
|17.10.2023
|Мальта
|0 : 0
|Украина
|17.11.2023
|Англия
|0 : 0
|Мальта