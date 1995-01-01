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    Тренер Мальты: «Могли выиграть у России. Сыграли неплохо»

    Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Россией (0:2).

    «Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти – окей. Но в целом мы сыграли неплохо. Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол, да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, и мы играли с нашей идеей.

    Хотел бы я поработать тренером где-нибудь в РПЛ? Даже не знаю, как ответить на ваше предложение. Спасибо за комплименты – это наша философия. Можно проиграть матч, но проиграть его по-разному. И уж если проигрывать, то я предпочитаю проигрывать так, как мы проиграли сегодня России.

    Дело не в том, удовлетворeн ли я игрой в трeх матчах – всем, наверное, понравилось. Но чтобы полностью быть довольным – надо было побеждать. А по игре замечаний у меня нет. Хотя да, нам удалось улучшить физику, но в последние 20 минут каждой игры чувствовалось, что силы у нас на исходе», – сказал Манджа.

    • Мальта – 177-я команда в рейтинге ФИФА. Россия – 41-я.
    • Россия опустилась на 2-е место в группе H.
    • Мальта идет на 5-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +625

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      Мальта создала моментов у своих ворот больше, чем сборная РФ.
      они воюют не туда.

      1
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      Рейтинг: +9780

      житель СПб 1 час назад

      Читаешь это - и стыдно.. А почему стыдно мне, а им - нет?

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