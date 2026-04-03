Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии

Дженнаро Гаттузо высказался об отставке с поста главного тренера сборной Италии.

«С тяжeлым сердцем – так как нам не удалось достичь цели, которую мы перед собой ставили, – считаю свою работу на тренерской скамейке национальной команды завершeнной.

Футболка «Скуадры Адзурры» – это самая бесценная реликвия во всeм футболе, именно поэтому будет правильным решением немедленно создать условия для проведения дальнейшей профессиональной оценки ситуации.

Я хочу поблагодарить президента [Итальянской федерации футбола] Габриэле Гравину и Джанлуиджи Буффона, а также всех их коллег по федерации за доверие и поддержку, которые они неизменно мне оказывали.

Для меня было честью возглавлять национальную команду и работать бок о бок с группой молодых ребят, проявивших столь высокую самоотдачу и преданность этой футболке.

Но особую благодарность я выражаю болельщикам – всем итальянцам, которые на протяжении последних месяцев ни на минуту не переставали дарить национальной команде свою любовь и поддержку. «Скуадра Адзурра» навсегда останется в моeм сердце», – заявил Гаттузо.