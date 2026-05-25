«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам

Появились финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Миланом» и Массимилиано Аллегри.
Тренеру по контракту до лета 2027 года полагается неустойка в размере 9 миллионов евро до вычета налогов.
Уволенный генеральный директор Джорджио Фурлани может рассчитывать на компенсацию в размере 10 миллионов евро, а спортивный директор Игли Таре – на 3 миллиона.
В случае с техническим директором Джеффри Монкадой соглашение подходит к концу, поэтому выплат за отставку не будет.
Руководство клуба собирается вести переговоры о снижении сумм неустойки.
- «Милан» финишировал пятым в Серии А.
- Команда могла занять место в топ-4 и получить путевку в общий этап Лиги чемпионов, но не выполнила задачу, проиграв в заключительном туре немотивированному «Кальяри» (1:2).
Источник: La Gazzetta dello Sport