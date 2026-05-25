«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам

Появились финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Миланом» и Массимилиано Аллегри.

Тренеру по контракту до лета 2027 года полагается неустойка в размере 9 миллионов евро до вычета налогов.

Уволенный генеральный директор Джорджио Фурлани может рассчитывать на компенсацию в размере 10 миллионов евро, а спортивный директор Игли Таре – на 3 миллиона.

В случае с техническим директором Джеффри Монкадой соглашение подходит к концу, поэтому выплат за отставку не будет.

Руководство клуба собирается вести переговоры о снижении сумм неустойки.