  • «Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам

«Милан» может потратить более 20 миллионов на неустойки Аллегри и уволенным директорам

Вчера, 23:36

Появились финансовые подробности прекращения сотрудничества между «Миланом» и Массимилиано Аллегри.

Тренеру по контракту до лета 2027 года полагается неустойка в размере 9 миллионов евро до вычета налогов.

Уволенный генеральный директор Джорджио Фурлани может рассчитывать на компенсацию в размере 10 миллионов евро, а спортивный директор Игли Таре – на 3 миллиона.

В случае с техническим директором Джеффри Монкадой соглашение подходит к концу, поэтому выплат за отставку не будет.

Руководство клуба собирается вести переговоры о снижении сумм неустойки.

  • «Милан» финишировал пятым в Серии А.
  • Команда могла занять место в топ-4 и получить путевку в общий этап Лиги чемпионов, но не выполнила задачу, проиграв в заключительном туре немотивированному «Кальяри» (1:2).

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Милан Аллегри Массимилиано
